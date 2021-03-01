Фиксация на фото: в России появился новый дорожный знак

Постановление правительства о новом дорожном знаке вступило в силу в РФ. Как сообщает РИА «Новости», знак «Фотовидеофиксация» должен заменить уже существующий знак-табличку о фиксации нарушений ПДД.

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До 1 марта в РФ действовал только стандарт на установку знаков с изображением камеры на белом или желтом фоне.

Ключевое отличие нового знака – он может устанавливаться самостоятельно, в отличие от предшественника, которому нужны были светофоры или другие знаки. Старый знак перестанет действовать с 1 сентября.

Знак «Фотовидеофиксация» должен обозначать места возможного применения автоматических камер.

За пределами населенных пунктов новые знаки будут устанавливать за 150-300 метров до начала зоны контроля нарушений, в населенных пунктах — только на въезде.

В МВД отметили, что нововведение «позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков».

Решение о введении нового знака было принято по итогам заседания Госсовета РФ в июне 2019 года.

«Проект разработан во исполнение поручений президента России и направлен на принятие мер, по установлению требований об обязательном обозначении работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД техническими средствами организации дорожного движения», — поясняется в комментарии МВД.

В августе 2019 года Минтранс разработал новый проект методики для размещения камер видеофиксации нарушений. Новый проект предусматривает появление на дорогах муляжей видеокамер и радаров, неотличимых внешне от обычных приборов. Муляж предполагается размещать вместо обычной камеры, если в течение года на этом месте количество нарушений сократилось на 80% и более.

Кроме того, условием для установки муляжа является отсутствие аварий за год. Рекомендуется также перемещать камеры между участками с повышенным уровнем аварийной опасности каждые три месяца или раз в полгода.

Ранее на сайте ГИБДД появилась интерактивная карта, на которой указано местонахождение всех камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел РФ Ирины Волк, карта находится в тестовом режиме и наполняется. Проект был реализован для осведомления водителей о дорожных камерах, а также – чтобы помочь компаниям-разработчикам навигационных приложений.

Соответствующее поручение президента России Владимира Путина было дано в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и обеспечению безопасности движения. Российский лидер заявил тогда, что камеры не нужно прятать — они должны способствовать снижению травматизма и сохранять человеческие жизни.

«В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата», — заявил президент РФ, потребовав от чиновников «навести порядок».

Кроме того, по итогам заседания Путин поручил правительству разобраться с отменой штрафов за нарушения, неправильно зафиксированные камерами наблюдения.

На сайте ГИБДД доступны карты камер наблюдения для всех российских регионов. Ведомство обещает постоянно наполнять раздел актуальной информацией о новых камерах.