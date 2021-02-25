«Сделать все надо по-человечески»: кабмин отложил реформу техосмотра автомобилей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился перенести вступление в силу нового порядка технического осмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября.

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Как напомнил глава кабмина на заседании правительства в четверг, 25 февраля, новшества в правилах ТО касаются введения электронных диагностических карт, фотофиксации, а также других процедур, которые влияют на работу профильного бизнеса.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — пояснил премьер.

Он также обратил внимание глав соответствующих министерств и ведомств на необходимость проведения реформы так, что с 1 октября вся система предприятий ТО в России заработала без сбоев.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе срока прошу мне представить на подпись в ближайшее время», — поручил Мишустин.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что перенос призван дать время операторам ТО для переоборудования своих пунктов согласно новым нормам, в противном случае в крупных городах могли бы образоваться очереди на прохождение осмотра, передает РИА «Новости».

«Слишком много вопросов возникает, и самый главный из них — есть ли такое количество пунктов техосмотра, которые готовы работать по новым правилам? Ответа на этот вопрос на сегодняшний день нет. Называют разные цифры: от 15 до 50 процентов пунктов якобы готовы работать, но эти цифры не окончательны.

Он также описал систему фотофиксации, как слишком строгую, и в целом допустил еще один перенос вступления в силу новых правил, поскольку через полгода ситуация может не полностью располагать к предъявлению повышенных требований к операторам ТО.

Три дня назад стало известно, что Минтранс России с 1 сентября намерен упростить требования к пунктам прохождения техосмотра – проект соответствующего приказа главы ведомства Виталия Савельева для общественного обсуждения опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Изменения, вносимые в приказ №232 от 9 июля 2020 года «Об утверждении требований к производственно-технической базе оператора технического осмотра и перечня документов в области стандартизации», позволят весомой части операторов ТО оказаться от глубокой перестройки своих мощностей и остаться на рынке.

Согласно новой редакции, пункты ТО должны включать в себя производственные помещения с диагностическими линиями техосмотра различных категорий транспорта, которые определяются техническим регламентом Таможенного союза, сети инженерно-технического обеспечения, а также системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, связи.

Кроме того, в случае невозможности применения осмотровой канавы или подъемника допускается применение осмотровой эстакады, размеры которой должны соответствовать нормативным требованиям. Несущая способность эстакады должна соответствовать максимальной массе проверяемого транспорта с учетом установленного на эстакаду оборудования и возникающих при проведении ТО дополнительных нагрузок.

В новой редакции документа смягчается ряд требований, например, в пунктах, где проверяют грузовики до 3,5 т или автобусы до 5 т, при наличии смотровой канавы допустимая высота здания может быть 3,3 м вместо 3,5 м. Уменьшается, соответственно, высота въездных и выездных ворот.

Для мест, проверяющих тяжелые грузовики или автобусы, минимальная ширина помещения сокращается с 6 до 5,5 м. Кроме того, в ряде случаев уменьшается допустимая глубина осмотровой канавы — с 1,5 м до 1,3–1,1 м.

В новой версии приказа также уточняется, что пункт ТО может иметь по одному дымомеру, люфтомеру, течемеру, устройству для замера светопропускания.