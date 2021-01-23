Электробусы зимой: утопия или закономерное развитие наземного транспорта в Москве

Спустя 2,5 года в Москве появился парк из 600 электробусов – больше, чем в любом крупном европейском городе. Сравнить легко: по последним данным, в Лондоне работает около 400 электробусов, в Париже − свыше 230, в Берлине более 100, в Амстердаме и пригороде − 246.

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За 2020 год количество электробусов в Москве увеличилось вдвое. Машины работают на 42 маршрутах почти во всех частях города. По данным Департамента транспорта, в ближайшие два года в Москву придут еще 820 электробусов.

А к 2024 году их количество превысит 2,2 тысячи − треть наземного транспорта. Москва задала тенденции и для регионов − электробусы начали появляться и в других городах. Они курсируют по маршрутам Санкт-Петербурга, Владивостока и Самары. Тестовые испытания инновационного транспорта проводились в Хабаровске, Калининграде и других городах.

Несмотря на очевидный технологический прорыв, электробус получил долю критики урбанистов. Мы поговорили с экспертами, чтобы понять, как электробусы переносят иногда такие суровые московские зимы, есть ли проблемы в работе транспорта и можно ли их решить.

close Антон Новодережкин/ТАСС

Электробусам нужна инфраструктура – как любой экологичный транспорт он заряжается от станции. С появлением автобусов на электрической тяге на конечных остановках их маршрутов стали появляться ультрабыстрые зарядки – 6-10 минут и электробус заряжен. Сейчас в городе уже 153 зарядные станции.

Поставка электробусов в город происходит быстрее, чем развитие сети. С одной стороны, это вызывает временные скопления электробусов у зарядных станций, с другой – машины на электробусных маршрутах курсируют часто, и пассажирам не приходится ждать транспорт. Это особенно актуально в жаркую или морозную погоду. По информации из Департаменты транспорта, в ближайшие два года в город придут еще 230 зарядных станций.

«Выпуск электробусов на существующих маршрутах сейчас даже чуть больше запланированного. Конечные станции, где расположены зарядные устройства, изначально рассчитаны на меньшее число машин – именно поэтому сейчас, когда электробусы заходят на зарядку, возникает скопление. Исправить это можно, прежде всего, развитием сети: электробусы будут распределяться по маршрутам более равномерно, появятся новые конечные зарядные станции, или же существующие станции будут расширяться под добавление новых маршрутов», − объяснил эксперт Российского университета транспорта (МИИТ) Александр Чекмарев.

close Антон Новодережкин/ТАСС

Другая проблема электробусов, которая часто обсуждается критиками, – перебои в работе электробусов в зимнее время года. Производители московских электробусов – ГАЗ и КАМАЗ – заявляют, что перед выпуском машины испытывали 9 месяцев, в том числе на городских маршрутах зимой. По словам производителей, электробусы проектировались, изготавливались и испытывались, чтобы подготовить их к работе при температурах от -40 до +40 градусов.

«В современных электробусах система термостатирования литий-титанатной батареи − электробус может работать в оптимальных режимах при любых погодных условиях, − рассказывает Денис Ендачев, Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ», кандидат технических наук, − система термостатирования − инновационная разработка, которая при температуре окружающей среды ниже нуля подогревает батарею, а выше 30 градусов производит ее охлаждение.

close Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Сегодня цель города – перевести весь транспорт на экологически чистый. Уже сейчас российские производители ГАЗ и КАМАЗ разрабатывают электробусы с климатической установкой, работающей полностью за счет электроэнергии, – без дизельного отопления. Партия электробусов, которую поставят в 2022 году, уже не будет оснащена дизельными обогревателями и будет работать только на электроэнергии. Планируется, что к 2030 году парк Мосгортранса станет полностью «зелёным».

Московский метрополитен зимой работает как часы, также как и в другие времена года. Погодные условия, в том числе снегопады и низкая температура, не влияют на график движения поездов. Сотрудники метро проводят для этого все необходимые работы. Например, для очистки путей каждого электродепо от снега для обеспечения безопасного и бесперебойного выпуска на линии метрополитена подвижного состава ежедневно задействуется от 8 до 60 работников метро, в зависимости от количества выпавшего снега и протяженности путей. Также для уборки путей от снега мы используем специально предназначенную для этих целей снегоуборочную машину (СММ).