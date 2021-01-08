«Фотовидеофиксация»: в России появится новый дорожный знак

В России с 1 марта появится новый дорожный знак, обозначающий места возможного размещения камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, сообщается в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» должен заменить собой действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне).

За пределами населенных пунктов новые знаки будут устанавливать за 150-300 метров до начала зоны контроля нарушений, в населенных пунктах — только на въезде.

В МВД отметили, что нововведение «позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков».

Решение о введении нового знака было принято по итогам заседания Госсовета РФ в июне 2019 года.

«Проект разработан во исполнение поручений президента России и направлен на принятие мер, по установлению требований об обязательном обозначении работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД техническими средствами организации дорожного движения», — поясняется в комментарии МВД.

С прошлого года на дорогах России стали устанавливать многофункциональные комплексы фото-видеофиксации правонарушений на дороге «Стрелка-360».

Среди прочего, эта камера снабжается программным модулем, делающим порядка 10 фотографий водителя, чтобы не спутать мобильный в его руке с другим предметом — об этом говорилось в письме начальника ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова на имя первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.

Таким образом, по словам правоохранителя, система будет точно распознавать, имело ли место нарушение правил дорожного движения водителем (1500 руб. штрафа за каждый эпизод разговора по телефону). Кроме того, с помощью этих фото можно будет также выяснить, был ли пристегнут водитель (штраф — 1000 руб.).

По словам замначальника Госавтоинспекции Александр Быков, новая технология опирается на нейросети и Big Data — именно благодаря этому камеры смогут понять, держит ли водитель у уха мобильник и пристегнут ли он ремнем безопасности.

Если автомобилист за рулем будет не пристегнут или же камера заметит телефон, то владелец машины получит штраф. Если вел автомобиль не его владелец, то собственник сможет в рамках обжалования переписать штраф на непосредственного виновника.

Кроме того, с помощью камер в России будут отслеживать пассажирские перевозки автобусами в межрегиональном сообщении от момента планирования до завершения рейса. Каждый рейс и его проездные документы будут отмечать специальными маркировками с уникальными идентификаторами, которые камеры и будут считывать, передает РИА «Новости».

Систему в тестовом режиме проверили на территориях Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного федеральных округов.

Некоторые водители пытаются «обмануть» камеры, используя электрические рамки для автономеров, позволяющие скрывать данные машины. Электрическая рамка управляется из салона с помощью специальной кнопки — плашка с номером отодвигается таким образом, чтобы камеры не могли считать буквы и цифры.

Однако использование этих устройств незаконно, за установку «шпионской рамки» водителя ждет административный протокол — по части 2 статьи 12.2 КоАП «Управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение».

В отношении нарушителя предусматривается либо штраф в размере 5 тысяч рублей, либо же лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Как указывают в ДПС, за электрорамку можно получить и часть 1 статьи 12.5 КоАП «Управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена». Может быть также прекращена регистрация машины. Однако все зависит от способа монтажа и подключения устройства.