Любимые марки: какие машины угоняют чаще всего в России

Самые популярные среди угонщиков в России модели автомобилей – корейские Kia и Hyundai, а также японские Toyota, Lexus и Mitshubishi. Об этом со ссылкой на данные страховых компаний сообщает РИА «Новости». Данные агентству предоставили «РЕСО-Гарантия», «Страховой дом ВСК» и МАКС, а также «Согласие».

В ВСК одной из самой угоняемых марок машин назвали Toyota Camry, однако в МАКС отметили, что угоны этого авто упали до нуля за последние три месяца. Перестали угонять и Hyundai Tucson.

«В России по каско застрахованы порядка четырех миллионов автомобилей, включая грузовые. По данным ГИБДД, в год около 20 тыс. автомобилей угоняются, а согласно статистике Банка России, страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно 6,5 тыс. автомобилей», — заявил журналистам директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Андрей Ковалев.

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В среднем по рынку, по его словам, из всех застрахованных автомобилей угоняют 0,16%.

Эксперт также назвал места, где машину оставлять опаснее всего. Во-первых, это парковки крупных торговых центров; во-вторых — промзоны, в-третьих – спальные районы. При этом у ТЦ злоумышленники чаще всего пытаются угонять машины днем, а в жилых кварталах – в ночное время.

В конце января 2020 года МВД России уже рассказывало о самых популярных у угонщиков автомобилей местах и способах совершения преступления. Наиболее распространенные способы угона — взлом дверей и замка зажигания с помощью механических «проворотов». Преступники могут разбить стекло машины, чтобы проникнуть в салон и завести машину с помощью дубликата ключа зажигания.

Часто угонщики применяют специальные радиоэлектронные средства, чтобы открыть двери машины, запустить двигатель и заблокировать охранные системы. У владельца машины также могут украсть ключи.

Наконец, в МВД рассказали о наиболее «легкой добыче» для угонщиков. «Хранение на уличных парковках транспортных средств, не оборудованных охранными комплексами, включающими в себя механические и электронные устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя, является одним из основных условий выбора преступниками автомобиля для его похищения», — заявили в министерстве.

Чаще всего воруют машины в октябре, свидетельствует официальная статистика. Летом активность угонщиков обычно снижается. Причем с мая по сентябрь возрастает количество угонов, если водители оставляют ключи зажигания в машинах. Хранение транспорта в гараже и дворе частного дома также не составит для преступников значительного препятствия.

Эффективность противоугонных систем зависит вовсе не от их стоимости и производителя, а от «индивидуального подхода» при установке сигнализации на конкретную машину.

При этом за время весенней самоизоляции число угонов авто существенно снизилось, сообщали «Известия». В апреле по сравнению с мартом этот показатель упал на 53%. При этом больше всего (58%) угоняли личные автомобили в Санкт-Петербурге. На втором месте — Москва. Тогда самыми «популярными» для угонщиков марками были также Kia и Toyota. В 2017 году чаще всего угоняли отечественные машины LADA разных моделей.