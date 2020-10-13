Уступи дорогу: когда водителей не будут штрафовать на переходах

Инструкции для инспекторов ДПС направила в региональные подразделения ГИБДД. Как сообщает со ссылкой на МВД газета «Коммерсантъ», разъяснения касаются порядка штрафования водителей за нарушения на пешеходных переходах.

Штраф не нужно выписывать, если водитель не уступил дорогу пешеходу при условии, что траектории их движения не пересекаются. «Документ касается применения норм ПДД и КоАП, связанных с проездом пешеходных переходов», — отмечается в материале.

ПДД гласят, что водитель должен уступить дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе людям, переходящим улицу или «вступившим на проезжую часть».

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Правилами подразумевается, что водитель не должен начинать или продолжать движение, если из-за этого пешеход будет вынужден поменять направление движения или скорость.

«Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении», — подчеркнуло руководство ГИБДД.

Ранее стало известно, что новая редакция КоАП предусматривает возможность аннулирования и погашения нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил член рабочей группы по подготовке проекта КоАП, депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин, передает РИА «Новости».

«Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. Следующее <…> аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — пояснил парламентарий.

Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу 1 января 2021 года – однако сроки сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений со стороны различных ведомств и заинтересованных групп граждан.

МВД при этом выступает за увеличение штрафов для повторных нарушителей. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, суммы штрафов нужно увеличить в отношении тех нарушений, которые касаются общественной безопасности и могут навредить интересам и здоровью граждан «несоизмеримо».

«Нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — добавил министр на заседании Совфеда.

При этом Минюст ранее решил отказаться от повышения штрафов за нарушение ПДД. Предполагалось, что вырастут штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч — с 500 до 3 тыс. рублей, от 40 до 60 км/ч – до 4 тысяч (сейчас 1,5 тысячи).

В 2018 году СМИ сообщали, что в России хотят ввести упрощенную процедуру взыскания мелких штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Речь идет о штрафах на сумму до 3 тыс. рублей. Исполнительное производство возбуждаться не будет — штраф будет списываться с банковского счета нарушителя в ускоренном режиме. Одна из причин — желание освободить от лишней работы судебных приставов.

Нововведения коснутся штрафов за превышение скорости, выезды на выделенную для общественного транспорта полосу и парковку автомобиля под запрещающим знаком.

В ноябре того же года ряд СМИ сообщил о введении штрафов за неиспользование зимней резины. ГИБДД опровергла эти сведения. В Госавтоинспеции заявили, что нововведения о комплектации зимними шинами относятся к легковым автомобилям и грузовикам массой не более 3,5 тонн. Административная ответственность за неиспользование зимней резины не установлена, добавили там. Кроме того, нельзя устанавливать на одну ось транспортного средства шины разных моделей.

При этом Кодекс РФ об административных правонарушениях не предусматривает штрафа или другой ответственности за эксплуатацию транспортного средства категорий M1 и N1 без зимних шин в зимний период. Сюда же попадают восьмиместные автобусы.