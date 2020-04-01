Выехал — плати: что грозит за несоблюдение самоизоляции

Мосгордума рассматривает поправки в КоАП Москвы. Суть их заключается во введении штрафа за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса. Речь, в частности, идет об использовании транспорта. Автором документа выступил московский депутат Кирилл Щитов. Если законопроект будет одобрен, то штраф для водителей, которые нарушают введенный ранее режим самоизоляции будет составлять 5 тыс. руб.

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Депутат предлагает дополнить «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» «новой статьей 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы», говорится в документе. В этой статье, в частности, будут прописаны штрафы за нарушение самоизоляции.

Если москвич передвигается без острой необходимости по городу, ему будет грозить административная ответственность. Если проступок совершен впервые, то штраф составит 4 тыс. руб., если повторно или с использованием транспортного средства, то 5 тыс. руб.

Если речь идет о должностных лицах, которые продолжают заниматься запрещенной в данный период времени деятельностью (работают предприятия общественного питания, объекты розничной торговли, оказываются услуги с посещением граждан таких объектов), то депутат предлагает штрафовать на 30-40 тыс. руб. Для юридических лиц такой штраф увеличивается почти в 10 раз — 200-300 тыс. руб. Повторное нарушение карается увеличенным на несколько тысяч рублей штрафом.

Автор предложенного законопроекта обращает внимание, что это наказание должно последовать, если нарушения «не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».

Кроме того, предлагается «осуществлять патрулирование закрепленной за общественным пунктом охраны порядка территории в целях выявления таких фактов», а также в случае нарушения автомобилистом правил самоизоляции в условиях пандемии коронавируса «применять задержание транспортного средства».

Ранее президент России Владимир Путин объявил рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Сделано это с целью уменьшения количества людей на улицах российских городов и предотвращения распространения коронавируса по стране.

Вслед за этим мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд ограничений. До 10 апреля запрещено проведение любых массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе на открытом воздухе. Москвичам также запрещено посещать предназначенные для проведения мероприятий здания, досуговые центры и пр.

С 28 марта по 5 апреля по всей столице прекращена работа кафе, ресторанов, баров и других заведений общественного питания. Исключение составляет осуществление продажи продукции через службы доставки или на вынос. На этот же период времени запрещена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, центров связи, зоомагазинов, а также продуктовых магазинов и мест, где продаются товары первой необходимости.

Под запрет попадает работа салонов красоты, косметических центров, а также заведений, где необходимо очное присутствие граждан (бани, сауны, солярии и т.д.).

На этот период времени закрыты и парки, а также большинство общественных мест и приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

До 14 апреля режим самоизоляции в обязательном порядке должны соблюдать граждане старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.

«Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», — говорится в приказе мэра. В этот же период приостановлена работа социальных карт как для пенсионеров, так и для школьников и студентов.

Кроме того, согласно указу мэра столицы, москвичи обязаны «соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте». Исключение составляет такси.

«Все организации и предприятия также должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. Речь идет о нанесении разметки или установления специального режима посещения», — дополняет оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Граждане не имеют права покидать дом, за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, угрозы жизни и здоровью, следования к месту работы и обратно, если она не приостановлена, похода в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи. Под исключения также попадает выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома и вынос мусора.

«Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — отметили в столичном оперштабе.

В то же время там добавили, что в указе Собянина нет «ограничений движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта».