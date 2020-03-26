Минимум контактов: как COVID-19 повлиял на ГИБДД

Коронавирус повлиял на работу ГИБДД — теперь инспекторы минимизируют контакты с водителями, чтобы помешать распространению заболевания. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба МВД России.

«Меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Услуги по регистрации транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений теперь будут происходить только по предварительной записи — сделать это можно через Единый портал госуслуг.

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Сокращается количество одновременно сдающих на водительские права в составе учебных групп — для этого будут откорректированы графики проведения экзаменов.

Направлять водителей в подразделения ГИБДД для рассмотрения дел об административных правонарушениях теперь будет нельзя — если у инспектора есть право принять решение по делу на месте, то он должен принять его там. Кроме того, должно быть минимизировано «нахождение граждан в служебных автомобилях <...> и помещениях стационарных постов ДПС».

Если направить водителя в подразделение ГИБДД все же придется, то будет назначена конкретная дата и время явки. Прием будет проходить в специальных помещениях, если есть возможность — через окошко приема посетителей.

Кроме того, сотрудникам ГИБДД рекомендовано воздержаться от применения административных мер за нарушение сроков регистрации автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции, взаимодействующие с гражданами, должны носить маски. Помещения — санитарно обрабатываться и проветриваться «не реже одного раза в два часа».

12 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно отменить или снизить плату за парковки, чтобы люди меньше пользовались общественным транспортом.

«Продолжаем тему коронавируса, вернее — мер его профилактики. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от пользования общественным транспортом, особенно в час пик. Это, безусловно, правильно и своевременно», — написал Толстой.

По его словам, у людей есть альтернатива — пользоваться личным транспортом. Чтобы стимулировать это, надо предоставить людям возможность парковаться бесплатно.

Спустя неделю глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность полной отмены или значительного снижения расценок на парковку для частных автомобилей в масштабах всей страны из-за распространения коронавируса.

Он пояснил, ситуация с дороговизной и дефицитом свободных парковочных мест, несмотря на угрозу распространения COVID-19, остается прежней. В свою очередь, это не уменьшает нагрузку на общественный транспорт и провоцирует дополнительный риск распространения инфекции.

Упрощение взаимодействия между водителями и ГИБДД предлагают в ведомстве не в первый раз — летом прошлого года глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов предложил расширить права инспекторов.

Как сообщает газета «Коммерсант», чиновник хочет дать гаишникам возможность ограничивать водительские права без суда. «Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может», — отметил Газизов.

Кроме того, эксперты МВД полагают действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) устаревшим. Новая версия должна вступить в силу с 2021 года. В ведомстве также призвали ввести повышенные оборотные штрафы для юридических лиц, допускающих нарушения безопасности дорожного движения своими сотрудниками.

Газизов, в свою очередь, указал, что обязанности судей должны сокращаться, а компетенции дорожных полицейских — возрастать. Кроме того, чиновник предложил также отменить административный арест из-за больших трат на содержание нарушителей и нехватку мест в СИЗО. Эту меру пресечения, по его словам, надо заменить на задержание до 48 часов.

Заявление было сделано в ходе дискуссии на площадке научно-практической конференции, посвященной 45-летию научного центра безопасности дорожного движения российского МВД.