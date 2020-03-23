Не болтай за рулем: камеры с нейросетями помогут ГИБДД

Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Новая технология опирается на нейросети и Big Data – благодаря этому камеры смогут понять, держит ли водитель у уха мобильник и пристегнут ли он ремнем безопасности.

Если автомобилист за рулем будет не пристегнут или же камера заметит телефон – то владелец машины получит штраф. Кроме того, если вел автомобиль не его владелец, то собственник сможет в рамках обжалования переписать штраф на непосредственного виновника.

Реклама

«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идет», – отметил собеседник газеты.

По словам Быкова, для начала производитель камер должен пройти через испытания и получить сертификаты, свидетельствующие о корректности и надежности работы программного обеспечения и заложенного в нем алгоритма. Система должна научиться точно фиксировать случаи правонарушения и отбрасывать ложные сигналы. После получения всей необходимой документации возможен запуск системы в тестовом режиме.

Технология разработана корпорацией «Строй Инвест Проект», камеры уже испытывали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и столичное управление ГИБДД. Сейчас заявки от разработчика рассматривают во Всероссийском НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

В конце января заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил полностью запретить использование за рулем планшетов, умных часов, электронных браслетов и прочих гаджетов, передает «Парламентская газета».

Сейчас в России запрещено, согласно ПДД, использование автомобилистами мобильных телефонов за рулем без использования гарнитуры hands-free. Это правило действует с 2007 года. Парламентарий заявил, что с того времени появилось множество электронных устройств, не зарегулированных в ПДД.

«Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулем. Всё это отвлекает и провоцирует аварийные ситуации», — подчеркнул Афонский.

За неделю до этого зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил наказывать за трансляции в Instagram при управлении движущейся автомашиной.

«Если я могу идентифицировать, что действительно за рулем находится тот человек, который держит телефон, что он движется на скорости и что он на скорости отвлекается на телефон для прочтения комментариев — именно с такой фабулой, я считаю, — то за это наказывать можно», – отметил депутат.

По его словам, для этого необходимо учесть мнение экспертов. Определять нарушителей можно по выложенным в Сеть записям.

В конце ноября прошлого года первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал усиление ответственности за использование электронных устройств за рулем.

Сейчас штраф в 1,5 тыс. рублей за разговор по телефону за рулем «не стимулирует», отметил парламентарий. Он также призвал взять пример с Израиля – там наказание следует за любой посторонний предмет в руке водителя.

Лысаков также подчеркнул, что любые манипуляции с телефоном за рулем крайне опасны как для самого автомобилиста, так и для окружающих людей. Существенно повышается риск не справиться с управлением и вызвать ДТП со смертельным исходом.

Высокая смертность на дорогах беспокоит и Кремль: в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать техсредства контроля, расширяя возможности систем автоматической фиксации нарушений ПДД.