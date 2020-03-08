Без прав и ремня: виновник ДТП в Коми погиб сам и убил пятерых

Шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на 36-м километре трассы Сыктывкар-Ухта в Республике Коми. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу Renault Megane.

«Произошло столкновение с машиной Renault Duster. <...> Водитель Renault Megane в ноябре 2018 года был лишен прав за пьяную езду, срок должен был закончиться лишь в мае этого года», — говорится в заявлении дорожной полиции.

Авария унесла жизни шести человек: водителя Renault Megane, трех его пассажиров — 1991, 1992 и 1995 годов рождения, причем ни один из них не был пристегнут ремнями безопасности. Виновник аварии также был младше 30 лет. Кроме того, погибли в столкновении водитель Renault Duster — 37-летний мужчина — и его пассажирка 1979 года рождения.

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Две девочки, 2006 и 2012 годов рождения, пассажирки Renault Duster, получили тяжелые травмы. Они были пристегнуты ремнями. Их в состоянии комы срочно госпитализировали вертолетом в Ухтинскую горбольницу. У обеих выживших врачи диагностировали ушиб головного мозга и тупые травмы живота.

«Оба ребенка находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается как тяжелое», — заявил агентству представитель республиканского минздрава.

В 2017 году ГИБДД установила, что

каждое третье ДТП со смертельным исходом происходит по вине водителя, выехавшего на встречную полосу. В госавтоинспекции отмечают, что по встречной полосе зачастую ездят нетрезвые водители.

По данным ведомства, 18,5% водителей, которые совершили выезд на полосу встречного движения и попали в ДТП, находились в состоянии опьянения либо имели его признаки, но отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 1 марта в Новосибирске погибла женщина в результате столкновения двух автомобилей. 17-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате ДТП погибла 23-летняя пассажирка «Жигулей». 17-летняя пассажирка Ford Focus была доставлена в больницу. У нее перелом носа, сотрясение головного мозга и ушибы. По данным сотрудников полиции, управлявший Ford Focus молодой человек угнал автомобиль с автомойки, где работал.

За день до этого в Свердловской области на трассе грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус Fiat Ducatо. 52-летняя и 53-летняя женщины погибли на месте. 68-летний водитель микроавтобуса и трехлетний ребенок госпитализированы с серьезными травмами. Грузовик вел 36-летний мужчина, который 17 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Одной из мер, призванных снизить смертность на дорогах РФ, стал проект нанесения на разделительные полосы «шумовой» разметки на участках, где нет возможности установить барьер или тросовое ограждение.

Шумовые полосы — это несколько поперечных линий, расположенных друг за другом. Когда на эту выпуклую разметку наезжает автомобиль, водитель чувствует вибрацию и слышит интенсивный шум. По принципу действия шумовые полосы чем-то напоминают «лежачих полицейских». Эта разметка может быть нанесена двумя способами: накладками из термопластика или бетона, либо же выемками, то есть разрезанием дорожного полотна.

Между тем в начале декабря в ГИБДД рассказали, что в 2019 году произошло снижение уровня смертности на дорогах страны почти на 9,5%.

Там отметили, что в настоящее время общая статистика смертности в ДТП снижается, однако на нее оказывают влияние резонансные аварии, как в Забайкалье. Уточняется, что всего за 10 месяцев 2019 года число ДТП с пострадавшими и погибшими уменьшилось на 3,5%.

Высокая смертность на дорогах страны беспокоит Кремль: в конце февраля 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.