Поставили рекорд: сумма штрафов за нарушение ПДД превысила 100 млрд

Общая сумма штрафов, выписанных за нарушения правил дорожного движения, составила 106,5 млрд рублей за 2019 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ГИБДД.

За указанный период сотрудники Госавтоинспекции выписали 142 млн постановлений о штрафах за нарушения ПДД. Причем выплачено было штрафов на 68 млрд рублей – остальная часть остается задолженностью проштрафившихся.

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Отмечается также, что по сравнению с 2018 годом общая сумма штрафов выросла на 8,5%. Почти 350 тыс. водителей за нарушения ПДД были лишены прав, а 145 тыс. нарушителей был назначен административный арест.

Нарушать стали чаще – за прошлый год этот показатель вырос на 13%, добавили в ГИБДД.

Ранее, напомним, замглавы Министерства юстиции Денис Новак заявил, что ведомство намерено пересмотреть предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. Он подчеркнул, что в настоящий момент резкое увеличение штрафных санкций не соответствует запросам общества. В связи с этим, в проект внесут изменения.

По словам Новака, целью нового КоАП будет обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан на дорогах. Он также добавил, что следует развивать инфраструктуру и упрощенный порядок обжалования штрафов. Так, необходимо следить за установкой дорожных знаков, утвердить требования к средствам видеофиксации и правилам их размещения.

Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал слова Новака. По его мнению, озвученная замминистра мера является необходимой, поскольку нынешний размер штрафов не соответствует благосостоянию граждан России.

Емельянов пояснил, что если уровень доходов падает, завышенные штрафы приводят к тому, что людям не хватает средств на жизнь, а это влечет за собой снижение эффективности сбора штрафов. В связи с этим он подчеркнул, что главным является адекватное соотношение взысканий и уровня благосостояния россиян.

Незадолго до этого МВД сообщило, что в России у более чем 70 автомобилистов и 180 фирм скопилось свыше 1 тыс. непогашенных штрафов за нарушение ПДД. У одной москвички – она «всероссийский рекордсмен» – насчитано 2,5 тыс. штрафов, сумма задолженности – полмиллиона рублей.

Большинство злостных неплательщиков зарегистрированы в Москве. Их автомобили на дорогах отслеживают с помощью системы видеонаблюдения. До конца года искать таким образом нарушителей предполагается и в других регионах Центрального федерального округа.

Тема штрафов за нарушение ПДД часто привлекает внимание СМИ и общественности. В сентябре «Российская газета» сообщила, что долги по таким штрафам спишут россиянам в случае прохождения через личное банкротство. Соответствующая инициатива о поправках в Бюджетный кодекс была рассмотрена на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, говорится в публикации. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в свою очередь сообщил, что будет расширен перечень ситуаций, в которых должникам списывают недоимки.

«Процедура банкротства <...> предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», – подчеркнул юрист.

По его словам, при банкротстве происходит жесткий аудит имущества гражданина. С банкрота взыскивают «все возможное» в счет уплаты долгов, освобождая при этом от уплаты оставшейся суммы. За прошедший год в Российской Федерации были признаны банкротами более 400 тыс. физических лиц. Их освободили от долгов на сумму более 150 млрд рублей.

В конце 2018 года «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на собственные источники, что в России хотят ввести упрощенную процедуру взыскания мелких штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Речь идет о штрафах на сумму до 3000 рублей. Исполнительное производство возбуждаться не будет — штраф будет списываться с банковского счета нарушителя «в ускоренном режиме».