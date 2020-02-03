Больше цифр: как изменятся автомобильные номера

Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект ведомственного приказа «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

В настоящий момент закон предусматривает только две цифры в начале трехзначного кода региона – либо 1, либо 7. Теперь предлагается отменить это правило – и номера будут начинаться с любой цифры.

В Москве можно будет получить номер с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге – 278. Большой ажиотаж в СМИ вызвало сообщение о том, что в Свердловской области и Екатеринбурге можно будет выдать номер с кодом региона «666» – число зверя Апокалипсиса в христианстве. Напомним, из-за протестов населения против строительства храма в общественном сквере известный российский телеведущий Владимир Соловьев называл столицу Урала «городом бесов».

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Кроме того, в Татарстане можно получить номер с кодом региона 616, в Омской области – 555, в Алтайском крае – 222. Для других регионов также предусмотрены разнообразные трехзначные комбинации. Как сообщает «Коммерсант», суть идеи МВД сводится к «расширению номерных емкостей». Пояснительная записка к проекту приказа отсутствует.

Впервые проблема с нехваткой номеров остро встала в 1998 году перед властями Москвы. Закончилась 77-я серия, и была введена 99-я. Спустя четыре года ввели «97-е» номера, в 2005-му к столичным кодам добавилась комбинация 177. Еще в 2007 году производители автомобильных номеров предлагали изменить госстандарт, добавив еще одну цифру – таким образом, возникало почти 20 млн новых комбинаций. Однако тогда в МВД не поддержали эту идею.

В начале десятых годов в Госавтоинспекции даже думали полностью отказаться от региональных кодов, однако воплощения этот прожект так и не получил.

Эксперты полагают, что новый приказ может подстегнуть рост цен на автономера для владельцев авто и государственных заказчиков. Это якобы связано с техническими особенностями производства знаков и необходимостью перехода на новую технологию, сменой материалов и увеличением затрат на штамповку.

Однако источник, знакомый с разработкой проекта, заявил о лукавстве производителей. Он подчеркнул, что уже были проведены замеры, показавшие возможность уместить в коде региона самый широкий вариант – 444. Проблем при внедрении приказа быть не должно, добавил собеседник издания.

При этом во многих регионах до сих пор есть неисчерпанные двузначные емкости, и можно не менять ничего еще порядка трех лет. Глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева заявила, что «при необходимости также можно задействовать коды 191, 791, 794, 194, 188, 788, которые ни в одном регионе не используются», а свободных сочетаний еще очень много.

20 января стало известно, что резервировать «красивые» автомобильные номера на сайте госуслуг позволит новый закон, разработанный Минэкономразвития. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Предпочтительное сочетание букв и цифр водители смогут выбрать на сайте и приобрести на онлайн-аукционе. Если нет желания участвовать в торгах, то понравившийся номер можно купить, заплатив повышенную пошлину — ее размер будет прописан в Налоговом кодексе.

Регуляцией порядка проведения аукционов будут заниматься региональные власти, которые смогут как понижать, так и повышать стартовую цену на номер. Торги будут продолжаться 30 дней, причем одно физическое лицо может принять участие в аукционе не более пяти раз единовременно.

Кроме того, с 1 января в силу вступили новые правила регистрации транспортных средств. Если владелец машины пришел в Госавтоинспекцию в регионе своей регистрации, он может либо заплатить пошлину в размере 2850 рублей и получить знаки в ГИБДД, либо заплатить 850 рублей, получить документы с госномером и самостоятельно отправиться за физическими знаками государственного образца.

Например, владельцы японских и американских машин с нестандартными номерами смогут заказать их у частников под размеры своих разъемов — номера в Японии и США имеют меньшую длину по горизонтали. Раньше на таких машинах приходилось либо прикручивать номера рядом с разъемом на бампер, либо сгибать их и засовывать в углубление, что портило внешний вид номера и ухудшало распознаваемость знака.