Жулики заплатят: как будут штрафовать за скрутку автопробега

Многотысячные штрафы за скрутку пробега у подержанных машин обсудят в комитете по транспорту и строительству Государственной думы. Как сообщает газета «Известия», с такой инициативой выступил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев.

Для физических лиц за такое правонарушение штраф предлагается сделать не менее 300 тысяч рублей, а для юридических – 1 миллион рублей.

Зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов поддержал даже более суровое наказание, чем административные штрафы – вплоть до уголовного преследования.

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«Насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения», – подчеркнул парламентарий.

Текста законопроекта пока что нет – его могут разработать до конца 2020 года. Тогда, по словам Старовойтова, можно будет обсуждать вопрос о наказании за скрутку пробега с ГИБДД.

В комитете Думы по законодательству и госстроительству отметили, что ситуации с подменой данных о пробеге машины «носят массовый характер». Однако с администрированием штрафов могут возникнуть трудности, отметил первый зампред комитета Вячеслав Лысаков.

По данным издания, в комитете Госдумы также отмечают массовый характер ситуаций с недостоверными данными о пробеге, однако обращают внимание на трудности, которые могут возникнуть с назначением наказания.

«Нужно понять, кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять процессуальный документ. <...> Придется обосновать затраты из бюджета, например, для МВД», – отметил депутат.

Глава РОАД Моисеев также отметил, что в первую очередь в законодательстве нужно закрепить обязанность фиксировать реальный пробег для всех участников рынка. Кроме того, добавил он, бороться со скруткой пробега нужно начинать с тех предпринимателей, кто уже попался на этом нарушении. По оценкам РОАД, от 10 до 30% автомобилей в России из общего автопарка в 50 млн имеют скорректированные данные по километражу.

В апреле стало известно, что ГИБДД создаст базу данных водителей без прав и злостных нарушителей ПДД. Кроме того, госавтоинспекция намерена получить доступ к сведениям о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Такая мера, по словам Мишурова, исключит возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан. «Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», – подчеркнул он.

Власти даже готовы поощрять аккуратных водителей. В начале ноября вице-премьер Максим Акимов сообщил, что новую систему готовы протестировать уже в 2020 году. Полученными за езду без аварий бонусами в будущем можно будет расплачиваться — например, покрывать ими штрафы.

Система поощрения аккуратной езды, по его словам, будет способствовать более безопасному поведению автомобилистов на дорогах.

По словам чиновника, перед тестирование системы, еще придется проработать нормативную базу, которая будет ее регулировать. Какого-либо специального оборудования это не потребует, уточнил Акимов.

«Я просто уверен, что мы полностью со временем перестроим систему поощрения, систему бонусов по страхованию, дополнительных бонусов, например, за аккуратное вождение, которыми можно было бы в том числе оплачивать штрафы… Потому что если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом. Ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Это надо поощрять, но для этого нам надо видеть транспортное средство», — указал вице-премьер.

Между тем, в конце ноября 2019 года газета «Коммерсант» сообщила, что в России растут цены на подержанные автомобили, а машины возрастом до трех лет практически не найти. Как отмечается, владельцы «молодых» подержанных автомобилей не продают их, пока копят на машины первичного сегмента.

Эксперты считают, что некоторые клиенты могут вовсе отказаться от приобретения автомобиля из-за нехватки предложений на вторичном рынке и высоких цен на новые модели. Средняя стоимость автомобилей с пробегом стала выше на 1,4% в третьем квартале прошлого года и составила 567 тыс. рублей.