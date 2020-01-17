Адыгея, Алтай, Новосибирск: массовые ДТП по России

Под Адыгейском произошло массовое ДТП, в котором пострадали 12 человек, есть жертвы. Массовая авария произошла на трассе М-4 «Дон». Информацию о пострадавших передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

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«12 пострадавших, из них семь женщин. Двое погибли», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что среди пострадавших есть два ребенка — несовершеннолетние девочки. Одну из них госпитализировали в краснодарскую больницу, другую врачи отправили на амбулаторное лечение.

Как передает ТАСС, по последним данным, ДТП произошло при участии 25 автомобилей. Предварительными причинами аварии на дороге федерального значения стали туман и гололед.

Вместе с тем РИА «Новости» уточняет, что данные по участникам происшествия разнятся. В экстренных службах республики сообщили, что в двух километрах от Адыгейска пострадали 20 авто, в министерстве внутренних дел отмечают, что их было 20-25.

На сайте регионального главка МЧС говорится, что на месте ДТП введен режим чрезвычайной ситуации.

На месте аварии развернут оперативный штаб, в район происшествия местные власти направили оперативную группу, организовав работу психологов. Вместе с тем на трассе установили подвижной пункт обогрева.

Как отмечает РИА «Новости», работу всех служб на месте массового ДТП координирует министр МВД по республике Владимир Алай. Движение на участке трассы в районе Адыгейска затруднено не только из-за происшествия, но и из-за сложных погодных условий, отмечает «Российская газета». Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

За сегодня, 17 января, это не единственная массовая авария на российских дорогах. Так, в Алтайском крае произошло ДТП, в котором столкнулись более 10 машин. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД региона, в аварии погибли два человека, еще несколько участников пострадали. В ведомстве рассказали, что ДТП произошло в 14.23 (10.23 мск) в районе поселка Урожайный Павловского района. Как отметили правоохранители, порядка 15 машин столкнулись «в условиях нулевой видимости».

В соцсети очевидцы выложили видео с регистратора, установленного на одной из пострадавших машин. Так, на кадрах видно, как водитель смог заметить пробку из столкнувшихся машин только менее чем в 10 метрах. Несмотря на то, что машина ехала, вероятно, с небольшой скоростью, а водитель пытался затормозить, столкновения избежать не удалось, и автомобиль врезался в другие машины.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения. При этом на трассе перекрыто движение автомобилей в обе стороны. Образовался сильный затор.

Как передает «Regnum», в этом регионе на службу в усиленном режиме (в связи с погодными условиями) переведен личный состав Госавтоинспекции Алтайского края. Отмечается, что на алтайские дороги выведено около 130 экипажей ГИБДД, задействовано около 300 сотрудников полиции. По данным издания, в регионе перекрыто движение на нескольких трассах. При этом патрульные машины инспекции сопровождают колонны автомобилей до ближайших населенных пунктов.

Из-за сильной метели, снегопада, ветра, а также низкой видимости (50-100 м) местные власти перекрыли шесть дорог.

Из-за сложной погодной ситуации также ввели ограничения для движения междугороднего общественного транспорта в Новосибирской области в период с 17.00 до 22.00 по местному времени. Эти ограничения касаются передвижения по трассам «Сибирь» (41−149 км в границах области), «Иртыш» на участке Северный обход г. Новосибирска 0−76 км (входят территории шести районов и одного городского округа), а также на дороге «Чуйский тракт» в городе Бердске, Искитимском и Черепановском районах.

Тем не менее на трассе «Иртыш» произошло еще одно за сегодняшний день массовое столкновение автомобилей. Так, под Новосибирском столкнулись 16 автомобилей. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«При столкновении шестнадцати автомобилей возле населенного пункта Светлый пострадали два человек, из них один погиб», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что на месте трагедии движение транспорта существенно затруднено.