Новая индексация: почему дорожают автомобили

Российские власти повторно проиндексируют утилизационный сбор на автомобили, сделано это будет в ближайшие два года в целях повышения локализации автопроизводства – рассказал руководитель Минпромтога РФ Денис Мантуров.

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По его словам, все аспекты роста таможенных пошлин уже прошли согласование со Всемирной торговой организацией, передает «Прайм».

«Какие еще действия правительства прямо или косвенно стимулируют локализацию? Через какое-то время — с 2021 или 2022 года — будет индексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО. Здесь вопрос мотивации, мы, со своей стороны, постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают», — указал чиновник.

Он также коснулся мотивационного вопроса автопроизводителей.

«Мы не знаем бедных компаний, которые разместили здесь свое производство. Мы знаем компании, которые в большей степени вложили в локализацию и будут продолжать вкладывать. Знаем тех, кто относится к нашему рынку менее серьезно. Последних мы не можем держать — в любом случае, они сами определяют собственную политику в отношении тех или иных рынков», — пояснил глава ведомства.

В период с 2014 по 2019 годы средневзвешенные цены на новые легковые автомобили выросли на 54%, свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства «Автостат». Так, если в 2014 году средняя стоимость нового авто составляла чуть больше одного миллиона рублей, то по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1,53 млн рублей.

Наиболее активно цены росли в конце 2014 – начале 2015 года, тогда стоимость новых машин подскочила более чем на 15%.

Также довольно заметно авто прибавили в цене в начале текущего года, когда автопроизводители вынуждены были компенсировать повышение ставки НДС с 18 до 20% за счет своих клиентов. Например, с январь по сентябрь средняя стоимость иномарки выросла с 925,4 тыс. рублей до 1,006 млн рублей, свидетельствуют данные Росстата. Больше других подорожали марки массового сегмента – Kia, Renault и Hyundai.

Подорожали и отечественные машины. За год средняя цена на российские модели выросла с 549,6 тыс. до 560 тыс. рублей за базовую комплектацию. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «АвтоВАЗа», автоконцерн был вынужден повысить в этом году цены на свою продукцию дважды. Последний перерасчет прейскуранта произошел в августе: тогда компания повысила цена на 0,9% на весь модельный ряд Lada.

В этом году цена на Lada Vesta в спортивной комплектации впервые в своей истории превысила психологическую отметку в миллион рублей.

Столь значительное подорожание на рынке спровоцировано девальвацией рубля по отношению к мировым валютам, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Несмотря на то, что основной удар по рублю пришелся на 2014-2015 годы, цены на авто компенсировали валютную разницу с большим отставанием. Плюс дополнительным грузом на автопроизводителей легли рост НДС, повышение утилизационного сбора и инфляция. Если бы они переложили все эти издержки на потребителей, то разница в цене с докризисным 2014 годом превысила бы 60-70%», — указывает эксперт.

В качестве дополнительного драйвера роста цен Моржаретто указывает и обновление модельного ряда. По его словам, за последнюю пятилетку большинство производителей стали оснащать автомобили современной дорогостоящей электроникой, чтобы привлечь дополнительных клиентов.

«Причем электронику некоторые производители уже включают сразу в базовую комплектацию, что в итоге приводит к неминуемому подорожанию модели», — добавил эксперт.

Между тем, Мантуров еще в ноябре нынешнего года успокаивал: отечественные автомобили не подорожают в результате введения утильсбора.

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки». В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается», — указывал министр.

По его словам, увеличение утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации.

«По каким-то категориям транспортных средств индексация не проводится. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3400 рублей в отношении новых автомобилей и 5200 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении», — отмечал чиновник.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке. Об этом сообщало издание «Коммерсант». Уточнялось, что больше всего платежи вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%.