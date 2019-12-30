Десятки пострадавших: под Псковом произошло ДТП с автобусом

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Псковской области. Как сообщает ТАСС, в аварии пострадали 24 человека, из них 13 были доставлены в областную больницу.

Автобус Neoplan съехал в кювет на трассе Невель – Санкт-Петербург.

Семеро пострадавших госпитализировали, шести людям помощь оказали амбулаторно. Среди раненых – три девочки 2006, 2008 и 2010 годов рождения, сообщил зампред комитета здравоохранения Псковщины Денис Сачков. Также в больнице находится мальчик 2006 года рождения, у него зафиксировали ушиб головы. Их жизни находятся вне опасности, но одна женщина в тяжелом состоянии оказалась в реанимации.

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Всего в автобусе находились 50 пассажиров и два водителя. После ДТП 41 человека разместили в гостинице «Балтхаус», предоставив им горячее питание. У здания отеля находятся автомобили полиции и МЧС, также дежурит «скорая». Люди, которых доставляли в медучреждения на обследование, возвращаются в гостиницу.

Следственный комитет инициировал проверку по факту ДТП. «В Псковском районе в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети, проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – заявили в региональном управлении СК.

Все пострадавшие – граждане Белоруссии. Они ехали на экскурсию по шоссе в направлении Санкт-Петербурга. По предварительным данным, причиной аварии могли стать неудовлетворительные погодные условия. Перевозку осуществляла частная белорусская фирма.

ДТП с автобусами происходят, увы, регулярно. 26 декабря, на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района опрокинулся рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси. В результате инцидента погибли два человека, всего в транспортном средстве находились 19 человек.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

За неделю до этого 25 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области. Авария произошла 15 декабря на трассе в Балахнинском районе около 16.00 по московскому времени. По данным областного главка МВД, водитель автобуса не справился с управлением: он вылетел в кювет, после чего перевернулся. В салоне находились 49 пассажиров, детей среди них не было.

Причиной аварии в региональном МВД называют плохую погоду — шел дождь со снегом. «По предварительным данным, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. На произошедшее могла повлиять сложная погодная обстановка — на момент происшествия в Балахнинском районе шел дождь со снегом», — предположили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В середине июля шесть человек погибли и десять были госпитализированы после ДТП в Башкирии. Автобус, в котором находились 39 человек, съехал с дороги и опрокинулся – водитель не справился с управлением из-за сильного ливня. ДТП произошло на 54-м километре автомобильной дороги из Уфы в Белорецк.

Одной из самых страшных и резонансных автобусных аварий стала трагедия в Ханты-Мансийском автономном округе, где в начале декабря 2016 года в столкновении автобуса и грузовика погибли 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Всего жертвами столкновения стали 12 человек, еще около трех десятков получили ранения.

В начале августа 2019 года крупное ДТП с участием автобуса произошло под Новороссийском. Внедорожник Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai. От удара автобус перевернулся и сорвался с обрыва. 44 человека получили травмы разной степени тяжести, трое погибли — два ребенка и женщина. Пострадавшие были госпитализированы, в их числе – 12 детей. Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском — превышение водителем автобуса скоростного режима.

Высокая смертность на дорогах беспокоит Кремль: в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим. «Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.