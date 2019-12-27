«Они завидуют»: почему США не нравятся поезда в Крым

Заявление США по поводу старта железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется завистью в отношении России. Такое мнение выразил в своем твиттере глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», – подчеркнул российский чиновник.

Он добавил, что мост удалось построить даже в условиях санкций, с помощью которых страны Запада пытались «сдержать» развитие России. Тем не менее, завершение строительства моста стало для крымчан знаковым событием, подчеркнул Молохов. Сам же Крымский мост – гордость России, добавил он.

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Ранее посольство США в Киеве осудило запуск железнодорожного сообщения между «большой» Россией и Крымом.

«Как и наши украинские, и другие европейские партнеры, мы осуждаем», – заявили в посольстве США на Украине. По мнению американских дипломатов, Москва «демонстрирует вопиющее неуважение» к украинскому суверенитету и территориальной целостности.

В свою очередь, депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия не нарушает территориальную целостность Украины.

«Что касается Крыма и железнодорожного сообщения, то это наше внутреннее дело», — заявил парламентарий, подчеркнув, что Москва не собирается выслушивать претензии Киева и Вашингтона по поводу своей земли.

Депутат Госдумы России от крымского региона Андрей Козенко также прокомментировал заявление посольства США. По его словам, американским дипломатам не стоит вмешиваться во внутренние дела России, чем также не стоит заниматься «украинским и европейским друзьям».

Депутат также рассказал о том, что США и Украина говорили, что Крымского моста не существует, что

это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. «Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное — сугубо внутреннее дело России», — подчеркнул российский депутат.

25 декабря украинская «прокуратура Автономной республики Крым», входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост. «Зарегистрировано уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через «Керченский мост», – говорится в сообщении.

В тот же день в 09:25 мск на вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд, пришедший на полуостров по Крымскому мосту. Он отправился в путь из Санкт-Петербурга и был в пути два дня, обходя территорию Украины.

Перед Севастополем поезд совершил 15-минутную остановку в Симферополе — столице Крыма. Симферопольцы встречали поезд криками «Ура!» и звуками гармошки. На перроне с раннего утра собралось около 300 горожан с российскими триколорами и цветами. Многие люди не могли сдержать слез.

Вместе с первыми пассажирами из Симферополя в Севастополь отправился и глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, это событие – эпохальное.

«Решение, которое наш президент [России Владимир Путин] принял…Строители исполнили эту мечту крымчан и всех россиян. Сегодня крымчане встречают утро с хорошим настроением. Для нас это без преувеличения историческое событие», – подчеркнул крымский глава. Аксенов отметил, что вокзал «ожил», и там не было такого ажиотажа уже лет пять – особенно ранним утром.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. Пока что ходить на полуостров будут пассажирские поезда.

«Такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику», — заявил глава российского государства рабочим, поблагодарив создателей переправы.

Кроме того, Путин рассказал о впечатлениях от поездки по Крымскому мосту от Керчи до Тамани. Он назвал мост «красавцем», когда ехал в кабине машиниста.