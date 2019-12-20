Борьба с пьянством: водителей проверят без понятых

Проект изменений в правила освидетельствования водителей подготовило МВД России. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, ГИБДД сможет проводить предварительные проверки автомобилистов на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-теста.

Отказаться от предварительного теста водители «без правовых последствий» не смогут.

Если у сотрудника ГИБДД вызывает сомнение трезвость автомобилиста, он может предложить пройти экспресс-тест — чтобы подтвердить или опровергнуть свои опасения. Для этого водителю необходимо выдохнуть в алкодетектор или лизнуть бумажный наркотест.

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Сейчас такая проверка осуществляется исключительно в присутствии понятых, составляется протокол и ведется видеосъемка процедуры. Однако из-за «предварительного» характера процедуры такие меры не потребуются, заявили в МВД.

Пока сотрудники ГИБДД при подозрениях на алкогольное опьянение смотрят на пять признаков: запах спиртного изо рта водителя, нарушение речи, неустойчивость позы, цвет лица и «нелогичное поведение». Новая проверка без понятых должна помочь, если признаки опьянения «неочевидны».

Если результат экспресс-теста положительный — водителя отправят на медицинское освидетельствование, чтобы установить точное количество употребленных веществ.

Пьяное вождение — одна из главных причин гибели людей на дорогах. Правительство предпринимает меры по борьбе с этой проблемой. В июне вступил в силу закон, ужесточающий наказание для виновников «пьяных» дорожно-транспортных происшествий.

Нетрезвый водитель может потерять права на срок до семи лет, если совершенная по его вине авария причинила тяжкий вред здоровью пострадавшего. Кроме того, наказание предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, а занимать определенные должности нетрезвый водитель не сможет до трех лет. Ранее за совершение такого ДТП грозило наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Если в «пьяном» ДТП погиб человек, то виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. В случае, если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) людей, то его могут посадить в тюрьму на 15 лет.

Новый закон также ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и в метрополитене.

Большой скандал вызвала инициатива Минздрава по введению новых правил выдачи водительских прав. Еще летом ведомство предложило внести в обязательное медицинское обследование водителей, которые только получают права или меняют их, дополнительные анализы. Эти нововведения касаются маркеров на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю.

Первоначально приказ должен был вступить в свою силу 22 ноября. Дополнительные исследования привели к повышению цен на медицинские услуги при получении справки. Так, в некоторых регионах стоимость медобследования возросла с 200-1 тыс. руб. до 5-6 тыс. руб.

В связи с подорожанием во многих субъектах страны выстроились огромные очереди из желающих получить заветный документ до вступления закона в силу. По данным ТАСС, в Воронежский наркодиспансер за справкой пришли порядка 600 человек. Спрос на услуги психиатра-нарколога возрос также в Ярославской и Калининградской областях.

На ситуацию с подорожанием справок для водителей обратил внимание президент России Владимир Путин. «Это чушь какая-то», — возмутился Путин, отметив, что таким образом сотням тысяч водителей, получающих МРОТ, придется отдать половину своей зарплаты только за справку.

Он отметил, что на решение Минздрава должен был обратить внимание Минтруд. Кроме того, такие изменения следует проводить постепенно, считает глава государства.

«Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — указал президент.

Вслед за замечанием Путина Минздрав решил приостановить введение закона и перенести его вступление в силу на 1 июля 2020 года.