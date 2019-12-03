«10 км/ч не ловятся»: Медведев рассказал об ограничении скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.

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Об этом премьер рассказал по итогам беседы с представителем инициативной группы автомобилистов Глебом Поповым в центральной общественной приемной «Единой России».

«Сейчас 20 км/ч превышение является основанием для привлечения к ответственности, а есть предложение сделать 10 км/ч», — пояснил глава кабмина.

По словам Медведева, он сам водит машину, и знает, что превышение в 10 км/ч иногда трудно контролировать.

«Эти 10 км/ч очень часто на машине «не ловятся», в том числе и самим водителем», — пояснил премьер.

Автоэксперт Вячеслав Субботин указал, что куда больше скоростных требований на смертность участников дорожного движения влияет развитость дорожной инфраструктуры, передает ФАН.

«С этим у нас беда: дороги часто не разделены между собой по потокам движения, что приводит к лобовым столкновениям — самым страшным видам аварий; на обочинах почти никогда нет ограждений — машина может просто взять и скатиться в овраг!» — пояснил специалист.

В июне нынешнего года сообщалось, что России может быть введен новый ГОСТ, позволяющий владельцам дорог устанавливать скоростной лимит в 130 км/ч – при соблюдении ряда условий. Данным вопросом – разработкой соответствующих нормативов — занимается Российский дорожный научно-исследовательский институт.

Условиями для определения такого скоростного режима называются отсутствие очагов аварийности по итогам годового наблюдения, колея должна быть не глубже 1,5 см, а информационные табло должны информировать, в частности, о временных ограничениях лимита в случае ливней, штормов и метелей.

Эксперимент может быть проведен на участках госкомпании «Автодор». На пяти участках трассы М4 (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск), и на двух участках на автодороге М11 (Москва — Санкт-Петербург).

Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что сейчас скоростной режим в России ограничивается необоснованно, а подтвержденной корреляции между повышением скорости и аварийностью до сих пор нет.

«Мы боремся за увеличение скоростного режима на федеральных трассах. Мы провели общественные слушания, в которых участвовали депутаты, эксперты, профессиональное сообщество, перевозчики. Единодушное мнение — убрать «кормушки» с дорог в виде знаков ремонта, ничем не мотивированного ограничения скорости, и даже более — повысить скоростной режим на федеральных трассах в связи с их категорийностью», — указал депутат.

Он напомнил, что действующие ограничения были введены еще в 60-е годы, их их необходимо пересматривать.

В марте нынешнего года стало известно, что ГИБДД выступила в поддержку снижения порога превышения максимально допустимой скорости движения с 20 до 10 км/ч, за нарушение которого водитель будет штрафоваться.

«Конечно, поддерживаем, это необходимо делать», — сказал глава ГИБДД Михаил Черников на прошедшем в Ижевске совещания под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева по вопросам безопасности в Приволжье.

По его словам, превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 километр в час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%.

При этом он подчеркнул, что изменения «необходимо вводить, когда все дороги в стране будут проинспектированы». Он пояснил, что в некоторых случаев на трассах можно устанавливать и более высокую максимально допустимую скорость движения.

«Возьмем запрещающий знак 60 километров в час. Он запрещает эту максимальную скорость. Но мы выявляем участки дорог, где 4-6-полосное движение, разделенные транспортные потоки. Зачем там нужно 60 километров в час? Значит, поставим знак, который будет увеличивать максимальную скорость», — детализировал правоохранитель.

Стоит отметить также, что президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказывал: одной из главных причин высокой смертности на российских дорогах является недостаточное образование.

Также он пояснял, что необходимо тщательнее обеспечивать правопорядок, не водить в состоянии алкогольного опьянения и не смотреть в смартфон за рулем.

«Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему», — заявлял Тодт.

Также представитель ООН призывал изменить законодательство в сфере дорожного движения. Толд говорил, что необходимо проработать вопрос обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов и владельцев самокатов.