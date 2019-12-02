Спасет общественный транспорт: ГИБДД борется с загруженностью дорог

Госавтоинспекция выступила в поддержу идеи о том, чтобы пересадить водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, поскольку на сегодняшний день нет возможности построить достаточное количество дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

Реклама

«Важен процесс организации перевозок. Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление», — сказал он на семинаре по обеспечению дорожного движения.

Как он объяснил, чтобы разгрузить дороги, нужно вернуться к старому советскому способу — использовать комфортный массовый общественный транспорт.

Семинар по обеспечению дорожного движения открылся в Москве 2 декабря и продлится до 6-го. Его организовало ГУОБДД России и общественная организация «Движение без опасности».

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, впрочем, не оценил такую идею госавтоинспекции. Он пояснил в эфире радио «Говорит Москва», что не все субъекты смогут обеспечить граждан доступным общественным транспортом, поскольку у них нет денег. По его словам, для начала необходимо выяснить, в каких условиях работает пассажирский транспорт. Он обратил внимание, что водители и транспортные предприятия фактически не могут покупать новые транспортные средства, которые были бы комфортны для граждан. А повышение тарифа станет серьезной нагрузкой для населения: сейчас никто не готов платить больше, пояснил депутат.

«Тогда мы должны обратиться с вопросами к субъектам. Готовы ли субъекты субсидировать транспортные перевозки для того, чтобы транспортные предприятия, задействованные в пассажирской отрасли, готовы были бы приобретать новый подвижной состав. Ответ на это есть. Субъекты не готовы, потому что в субъектах не хватает средств для этих субсидирований. Поэтому мы по сути дела сталкиваемся с круговой действительностью. Одно невозможно без другого, а более чем правильные и красивые слова, которые всем нам хорошо лягут на ухо… Я эту инициативу пока что, к сожалению, не оцениваю», — констатировал политики.

Вместе с тем он указал на необходимость популяризации общественного транспорта.

Старовойтов обратил внимание, что это уже делает Москва. При этом он признал, что сравнивать ресурс Москвы с ресурсами других субъектов фактически невозможно, как и невозможно организовать дорожную сеть таким образом, чтобы сделать во всех городах выделенные полосы для общественного транспорта.

«Зачем пересаживаться на общественный транспорт, если он не несет ничего более комфортного, чем личное транспортное средство?» — отметил депутат.

Он выразил мнение, что во всех городах необходимо вводить единые билеты на все виды транспорта. Старовойтов назвал одной из главных проблем развития общественного транспорта в России финансирование пассажирских перевозок по остаточному принципу.

Тем временем проблему загруженности дорог активно решают, в частности, в Московской области посредством строительства новых.

В середине ноября в восьми городах Подмосковья прошли общественные слушания по вопросу загруженности Щелковского шоссе. За строительство его дублера высказались больше 80% жителей, передавал телеканал «360».

Впрочем, эта инициатива встретила на своем пути серьезное препятствие. Камнем преткновения в этом вопросе стал Лосиный остров. Экоактивисты выступали против строительства дороги, поскольку она затрагивает земли природного заповедника. Впрочем, если у парка отнимут придорожную территорию, то взамен ему передадут другие земли.

«Впоследствии земли парка пополнятся землями из соседних лесных хозяйств и военного фонда земли», — сказала член Общественной палаты Московской области Марина Семенова.

Но активисты все же продолжают стоять на своем и защищать природный заповедник. «Либо рассмотреть проект возможного тоннеля, либо строительство развязки как второго этажа, но ни в коем случае не изъятие земель особо охраняемой территории «Лосиный остров», — сказала председатель «Регионального центра общественного контроля Московской области» Наталья Галл.