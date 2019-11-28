Снег и мороз: дороги Москвы покроются «ледяным панцирем»

На московских дорогах в ночь на 1 декабря образуется «ледяной панцирь» толщиной до 1,5 см, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что это «уже не легкая наледь, а хорошая гололедица».

По его словам, осадков в виде дождей в Москве стоит ждать уже 30 ноября, а к ночи температура понизится.

«Температура воздуха в течение суток повысится до 0°…+5°. Но уже в субботу вечером после 18-19 часов скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада, и, соответственно, ливни будут переходить в интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Столбики термометров понизятся до нулевой отметки, и на дорогах и тротуарах станет очень скользко. Похолодает до 0°…-5°, и землю припорошит 3-сантиметровым слоем снега», — предупредил Тишковец. Он отметил, что в этот период город достигнет «барического дна», когда барометры будут показывать 733 мм рт. cт.

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Синоптик посоветовал автомобилистам быть очень внимательными на дорогах, поскольку ночью в первый день зимы они покроются плотным слоем льда. Те, кто еще не сменил резину на зимнюю, «ни в коем случае» не должны выезжать на дорогу, предупредил он. Эксперт также обратил внимание пешеходов на то, что на дорогах и тротуарах будет очень скользко, то есть повысится риск травмирования.

По его прогнозам, в ближайшие выходные в столичном регионе выпадет до 3 см снега. «То есть календарная зима придет в срок. И будет и лед, и снег, и мороз», — добавил Тишковец.

Опасная ситуация на московских дорогах будет сохраняться и после выходных.

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям воздержаться от поездок на личном автомобиле 28 ноября, поскольку в этот день ожидается ледяной дождь и снег.

«По прогнозу синоптиков, в ночь с 27 на 28 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Снег и дождь также могут продолжиться в четверг днем, кроме того, температура воздуха будет около 0°. Такая погода может привести к образованию сильной гололедицы на дорогах и тротуарах», — сказали РБК в пресс-службе ЦОДД.

Там также посоветовали автомобилистам, не сменившим резину с летней на зимнюю, сделать это как можно быстрее. Если все же есть необходимость выехать на личном транспорте, при неблагоприятных погодных условиях водители должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, а также держать дистанцию, напомнили в ЦОДД. «Парковать транспортные средства следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи», — добавили в организации.

В этот же день синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, сообщил Гидрометцентр. Предупреждение будет действовать с 21:00 28 ноября до 21:00 30 ноября.

Как рассказал RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, наиболее сложная погода в плане осадков будет 30 ноября. В течение суток в столице будет -1°... +1°. «При такой ситуации и при температуре около 0 °С на высоте 1,5 км, где у нас будет основная водность облаков, трудно сказать, в какой фазе в каждой части города будут выпадать осадки. Пока мы не уточняем вид осадков, но, скорее всего, это будет дождь, чередующийся с мокрым снегом. Такая сложная, с точки зрения осадков, погода», — отметила Позднякова.

В силу некоторых факторов, в том числе сильного ветра, влажности и осадков, погода на выходных будет «очень некомфортной», констатировала она. Как сообщила эксперт, перемен стоит ждать в начале декабря.

«Температура в утренние часы (1 декабря — «Газета.Ru») в Москве уже будет слабо отрицательной, и в течение дня она будет понижаться. В ночь на 2 декабря в регионе уже может быть до -10°С. Выпавший снег у нас останется до понедельника [2 декабря] как минимум», — предупредила синоптик.