Толпы и драки: огромные очереди выстроились за медсправками

Изменение правил проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей, вступающее в силу с 22 ноября и обещающее повлечь многократный рост стоимости прохождения процедуры, вылилось в огромные очереди по всей России — водители стараются за оставшиеся теперь уже два дня получить все справки по старой цене.

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Согласно приказу Министерства здравоохранения от 10 сентября, наркологи теперь должны будут указывать, есть ли психоактивные вещества в моче, а также проводить определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Ранее такие манипуляции проводились только в случае, если были замечены симптомы.

В Ярославле, где по сообщениям СМИ, стоимость медсправок вырастет в 14 раз, около диспансеров и других медицинских учреждений образовались очереди из нескольких сотен человек. Люди стоят по несколько часов. Уже налажен бизнес — некоторые занимают места, а затем продают их.

Также большие очереди наблюдаются в Воронеже, передает ТАСС.

«Сейчас медицинская справка для получения прав на категории А, В, М стоит 1 тыс. рублей, а на С, D, Е — 1,7 тыс. рублей, но после 22 ноября обследование для водителей категории А, B, М будет стоить 5,4 тыс. рублей, а для категорий С, D, Е — 6,1 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

В Калининграде стоимость прохождения нарколога сейчас составляет 210 рублей, однако после вступления изменений в силу цена справки вырастет ни много ни мало в 20 раз, подтвердил главный врач калининградского диспансера Станислав Ким.

Аналогичные новости приходит из Новосибирска, передает местный портал NGS.

«Как я слышал, с 22 ноября водительская комиссия будет стоить на категорию А и В 7500 рублей. На категории С, Д и так далее — 8800 рублей», — говорит один из стоящих в очереди. Сейчас эта цена составляет 700 – 800 рублей.

«Простоял на улице пять часов. И когда уходил, то очередь была такой же огромной. Вышел врач-нарколог, сказал, что половина людей точно не успеет сегодня пройти. Но водители никому не верят и стоят. Хорошо, что серьезных стычек не было. Многие относились ко всему этому с юмором. Ну, наши люди. А вообще врач сказал, что к этим новым правилам ничего не готово. Нет лабораторий, нет специалистов», — поделился другой.

В Самаре сейчас средняя стоимость медосвидетельствования не превышает 2000 рублей, а с 22 ноября она вырастет вплоть до 10 тысяч рублей. Один только анализ крови с учетом всех новых тестов будет стоить не меньше 5000 рублей, сообщает портал 63.RU.

«Работаем в три смены. Но справляемся, и поэтому у нас нет очередей, как в Ярославле, например», — рассказали медспециалисты.

По их словам, новые правила принесут неудобства водителям не только с финансовой точки зрения, но и с организационной.

Требуемые к исполнению процедуры являются высокоточными, и для получения результатов по ним потребуется больше времени — от трех дней до нескольких недель.

В Республиканском наркологическом диспансере Чувашии из-за необычного ажиотажа было увеличено количество врачей на приеме людей, получающих справку на вождение, а также продлено время работа учреждения. Цена же справок пока не установлена, приводит агентство Regnum слова главврача наркодиспансера Елены Калининой.

В психоневрологическом диспансере Набережных Челнов люди в очереди подрались в ходе выяснения того, кто первый стоял на прием.

В скором времени медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, об этом говорится на сайте МВД России.

«Таким образом, при получении или замене водительского удостоверения необходимость представления медицинского заключения в бумажном виде не потребуется — всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия», — говорится на сайте МВД.

В ведомстве отметили, что бумажный вариант справки может быть выдан водителю по его желанию.

В законопроекте также отмечается, что МВД России будет получать информацию и о тех водителях, у которых в какой-либо момент выявили новое заболевание, которое является противопоказанием для управления транспортом. Если это будет выявлено до истечения срока действия водительских прав, водителя обяжут пройти внеплановое медицинское обследование в течение месяца.

Если человек не станет его делать или диагноз подтвердится, то его водительское удостоверение будет аннулировано, так как МВД оперативно получит всю информацию, касающуюся этого вопроса. Сейчас законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для оценки экспертами.