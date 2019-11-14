«Не поддаются воспитанию»: кому запретят таксовать в России

Чиновники Министерства транспорта России разработали законопроект, запрещающий управлять осужденным за тяжкие преступления такси и общественным транспортом – автобусами, троллейбусами и трамваями. Об этом сообщает «Коммерсант».

Не смогут возить людей граждане, осужденные за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пытки, изнасилование, террористические акты и участие в террористических организациях.

Минтранс со ссылкой на экспертов утверждает, что такие преступники «вряд ли поддаются перевоспитанию».

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Идею, изложенную в законопроекте, еще в 2017 году высказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, вряд ли людям «захочется попасть пассажиром к водителю, осужденному за тяжкие преступления». Тогда президент России Владимир Путин согласился со столичным главой, поручив разработать соответствующий законопроект.

В Государственной думе готовы поддержать законопроект, чтобы не дать управлять транспортными средствами лицам, склонным к совершению преступлений. Тем не менее, первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что считает неправильным требование к претендентам на должность шофера автобуса или таксиста «нести справки из МВД».

Депутат подчеркнул, что это «попахивает Советским Союзом», а обмен информацией между полицейскими и компаниями-перевозчиками должен выстраиваться на цифровой основе.

В начале лета 2019 года «Газета.Ru» уже писала об ответственности агрегаторов такси за преступления и неадекватное поведение некоторых водителей, подключенных к сервисам. Агрегаторы вроде «Яндекс.Такси», Gett Taxi и «СитиМобил» не имеют к водителям прямого отношения.

«Пассажир думает, что его обслуживает агрегатор, однако на самом деле наибольшая ответственность лежит на перевозчике. Об этом людям никто не сообщает», — рассказывал председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков.

За проступки и преступления водителей агрегаторы такси расплачиваются денежными штрафами. «На мой взгляд, содержательные претензии нужно предъявлять непосредственно к перевозчику. Существуют разные инстанции, которые выдают лицензии на такси. Есть Роспотребнадзор, который занимается защитой прав потребителя», — отметил Янков.

Пока что самое простое наказание для провинившихся водителей — это блокировка со стороны агрегатора. Добиться ее можно почти всегда, если жалоба действительно обоснована, подчеркнул эксперт.

В то же время добиться от водителя какой-либо компенсации — в том числе за моральный ущерб — значительно сложнее. Для этого необходимо подавать иск конкретно к человеку, а не к перевозчику или агрегатору, который может предложить лишь промокоды на последующие поездки.

Как рассказали «Газете.Ru» в «Яндекс.Такси», для предупреждения инцидентов в агрегаторе существует рейтинг водителя, который складывается из оценок, выставляемых пользователями после поездки — от одного до пяти баллов.

«Если рейтинг водителя сильно снижается, это значит, что стандарты не соблюдаются. Таких таксистов мы блокируем навсегда, они лишаются доступа к нашим заказам. Помимо этого,

мы можем заблокировать водителя за регулярные превышения скорости и некомфортную манеру вождения, а также за однократное грубое нарушение сервисных правил. Наконец, мы всегда блокируем водителя в случае ДТП — до выяснения причины аварии», — отметили в компании.

Схожей политики придерживаются и в таксомоторном агрегаторе «Ситимобил». «Мы в обязательном порядке просматриваем каждое обращение, выясняем все обстоятельства конфликта, разговариваем с обеими сторонами и при необходимости принимаем решение о блокировке или других возможных санкциях», — рассказали в компании «Газете.Ru».

Причиной агрессии и неадекватного поведения таксистов могут становиться переработки. В связи с этим ряд сервисов отслеживает время, проведенное таксистом за рулем. Между тем в Gett Taxi отмечают, что могут лишь рекомендовать перевозчикам и их водителям работать строго в соответствии с ТК РФ.

«Компания не имеет законных оснований для ограничения количества заказов поступающих водителю на основании времени, которое он на них провел, так как государством не установлены требования по такому учету и критерии ограничения в рамках календарных суток и/или иного установленного временного промежутка», — сообщили в компании.