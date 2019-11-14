Траур в Забайкалье: в двух ДТП погибли 11 человек

Две крупные автомобильные аварии в Забайкальском крае унесли жизни 11 человек. Как сообщает RT, губернатор Александр Осипов объявил 15 ноября траурным днем.

Первое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в семь часов утра по местному времени (01:00 мск) на федеральной трассе «Чита-Забайкальск». В результате столкновения двух грузовых машин и одного микроавтобуса семь человек погибли, еще двое получили ранения.

Микроавтобус врезался в грузовик, аварийно припаркованный на обочине, после чего вылетел на встречную полосу и был снесен другим большегрузом – ЗИЛом.

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ДТП произошло на мосту через ручей Жипхоши. «Мост, где произошла авария, был в нормативном состоянии и по качеству покрытия, и по состоянию сопутствующей дорожной инфраструктуры. В 2019 году его капитально отремонтировали», – отметили в забайкальском «Упдоре». Дорожные рабочие на месте столкновения организовали объезд.

ГИБДД начала доследственную проверку аварии. Кроме того, ДТП заинтересовалась региональная прокуратура.

Другое смертельное столкновение произошло на трассе Агинск-Дульдурга накануне вечером. По предварительным данным, 47-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу и врезался в лоб Honda Prelude.

«Погибли водитель Honda и три пассажира, еще один пострадал. Пострадали также водитель Lexus и его пассажирка, 1948 года рождения», — сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

На месте аварии работают правоохранители, следственные органы также организовали проверку ДТП.

В 2018 году в Забайкалье также происходили ДТП, в которых погибли несколько человек одновременно. В мае прошлого года в аварии с участием машины скорой помощи погибли три человека и еще один пострадал.

«Водитель автомашины скорой медицинской помощи Ford Transit допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без включенных световых приборов мотоциклом «Иж Юпитер 4» под управлением 23-летнего местного жителя», — заявил источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, от удара карета скорой помощи опрокинулась на бок и по касательной столкнулась с большегрузной автомашиной Renault Premium, двигавшейся по встречной полосе. По данным агентства, в результате инцидента также пострадала врач скорой помощи. Она была госпитализирована.

За полгода до этого ДТП в региональном управлении МВД раскрыли причину смертельного столкновения в Забайкалье, в результате которого погибли пять человек. Среди погибших был один ребенок.

Авария произошла из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу движения. Сообщается, что 22-летний водитель Toyota Mark II выехал на встречную полосу при обгоне грузовика, в результате чего допустил столкновение с иномаркой SsangYong Istana.

Одной из мер, призванных снизить смертность на дорогах РФ, стал проект нанесения на разделительные полосы «шумовой» разметки. Шумовая разметка будет нанесена на участках, где нет возможности установить барьер или тросовое ограждение.

Пересекая «шумовку», автомобиль начинает вибрировать и трястись, что должно «предостеречь водителя от выезда на встречную полосу». Первые подобные участки появятся в качестве пробных на трассах в Центральной России, на Урале и в Татарстане.

Шумовые полосы — это несколько поперечных линий, расположенных друг за другом. Когда на эту выпуклую разметку наезжает автомобиль, водитель чувствует вибрацию и слышит интенсивный шум, получая возможность среагировать и вернуться на свою полосу.

В 2017 году ГИБДД установила, что каждое третье ДТП со смертельным исходом происходит по вине водителя, выехавшего на встречную полосу. В госавтоинспекции отмечают, что по встречной полосе зачастую гоняют нетрезвые водители. По данным ведомства, 18,5% водителей, которые совершили выезд на полосу встречного движения и попали в ДТП, находились в состоянии опьянения либо имели его признаки, но отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Высокая смертность на дорогах страны беспокоит Кремль: в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.