Отсидела два года: сбившая «пьяного мальчика» вышла на свободу

Осужденная по резонансному делу о сбитом насмерть машиной «пьяном мальчике» жительница подмосковного города Балашиха 33-летняя Ольга Алисова вышла на свободу после отбытия срока в колонии-поселении, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Сразу после освобождения в понедельник, 11 ноября, девушка уехала в родной город Балашов Саратовской области.

Трагедия, которая всколыхнула всю страну, произошла в апреле 2017 года. Всего в нескольких метрах от собственного дома под колесами легкового автомобиля Hyundai Solaris под управлением Ольги Алисовой погиб шестилетний мальчик. Его имя, как и имя его отца, Романа, стало известно на всю Россию после того, как вскрылись шокирующие обстоятельства дела.

Проведя экспертизу трупа, судмедэксперт Михаил Клейменов обнаружил в крови ребенка очень высокий уровень содержания алкоголя — 2,7 промилле. Эксперты с трудом смогли посчитать, сколько нужно было выпить ребенку, чтобы получился такой результат: мнения разошлись в пределах от 40 до 300 грамм водки.

Вкупе с затягиванием возбуждения уголовного дела по факту смертельной аварии положение дел привело в ужас отца ребенка. Роман Шимко стал опасаться, что ответственность за гибель сына никто не понесет.

Обнаруженное опьянение ребенка, который весь день до своей гибели гулял вместе с дедушкой, только усилило подозрения Шимко, что в трагедии сделают виноватым его же ребенка и водитель избежит какой-либо ответственности.

Заказчицей скандального диагноза, по мнению Шимко, могла стать сама Алисова, имеющая, по его мнению, серьезных покровителей.

По словам большого количества очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости: 30-40 км/час, что в дальнейшем подтвердилось экспертизами.

Свидетели на суде показали, что автомобилистка переехала ребенка передними и задними колесами, а также протащила его по дороге около 10 метров — экстренного торможения она не применяла, поскольку просто не заметила, что произошло. Ребенок некоторое время был еще жив, потом его переложили в салон автомобиля Алисовой, где он скончался.

На место ДТП быстро приехали друзья Алисовой, которые, как позже утверждал Шимко, забрали какие-то свертки, которые везла с собой женщина. Алисову успели свозить на медосвидетельствование, которое в дальнейшем подтвердило трезвость женщины, и привезти обратно.

На суде по делу о ДТП Шимко выдвинул в адрес Алисовой ряд серьезных обвинений, в том числе ее связь с преступным миром. Такие выводы были сделаны после того, как открылось, что муж женщины отбывает срок за серьезное преступление, связанное с похищением человека.

Шимко уверял, что Алисова может оказаться наркокурьером, а в момент ДТП не только перевозила товар, но и сама находилась в состоянии «измененного сознания».

«Извините, я не виновата, я готова принять любое наказание, но в тюрьму я не собираюсь», — вот что сказала Алисова на единственной встрече с отцом ребенка.

В итоге в ноябре 2017 года Железнодорожный суд Московской области назначил Алисовой три года колонии-поселения. Кроме того, она должна будет выплатить Шимко 2,5 млн руб. в виде моральной компенсации и 61,5 тыс. руб., потраченных на погребение и поминки.

При этом получается, что осужденная отбыла даже не весь срок, а два года из трех.

Шимко же добился проведения новой комплексной экспертизы. И на этот раз проводившие ее ведущие эксперты со всей страны подтвердили ошибку эксперта. Так, 18-го октября 2017 года СК опубликовал сообщение о том, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз.

В отношении Клейменова возбудили дело по ч.1 ст.293 УК России «Халатность». Позднее Щелковский городской суд признал Клейменова виновным и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ.

Роман Шимко после суда рассказал, что Клейменов, несмотря на приговор, был восстановлен в должности. Шимко с решением суда не согласен и выразил намерение обжаловать приговор. Он покинул зал заседания, не дождавшись официального окончания слушания.

«Я больше не участвую в этом фарсе», — сказал отец мальчика перед уходом.

За нарушение правил судебного заседания его оштрафовали на 2,5 тыс. руб.