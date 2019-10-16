Встроенная камера: в ГИБДД придумали новый способ измерения скорости

Российская Госавтоинспекция хочет заменить мобильные «треноги», которые фиксируют нарушение скоростного режима, на мобильные камеры, которые будут встроены в светосигнальные балки с проблесковыми маячками, установленные над крышей патрульных автомобилей, сообщает Autonews со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

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«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше», — уверен Черников, представивший новые автоматические комплексы на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге.

Камеры отечественного производства «Кордон.Про» будут измерять скорость автомобилей, как в стационарном режиме, так и на ходу, то есть во время движения автомобиля ГИБДД в транспортном потоке, передает портал.

По информации «Коммерсанта», закупка новой техники будет производить в следующем году. «Они [комплексы] снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют. Думаю, что в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины», — приводит издание слова Черникова.

По данным СМИ, в России только две компании производят подобные устройства.

Питерская компания «Симикон» создала комплекс «Кордон. Про», который можно установить внутри автомобиля или на крышу машины постовой службы. Камера замеряет скорость машин, которые едут сзади автомобиля инспектора. Собственную скорость прибор измеряет собственным радаром, используя данные сигнала, отраженного от дорог, утверждает «Коммерсант».

Вторым производителем является компания «Арсенал 67», расположенная в Смоленске. Она изготавливает сигнальные балки с уже встроенной камерой, которые устанавливаются на крышу машины.

По данным издания, ГИБДД склоняется ко второму варианту устройства. По словам Черникова, он видел такие комплексы у полиции Азербайджана.

Вместе с тем эксперты опасаются, что измерения таких камер могут быть неточными. В частности, такое мнение выразил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он считает, что если данные о собственной скорости берутся с GPS и из бортового компьютера машины, то точность измерений будет низкой.

Вместе с тем он не поддержал идею с введением в эксплуатацию «Кордон.Про», которые могут быть «переданы частным компаниям».

«То есть затонированные частные автомобили, оснащенные подобными камерами, будут просто передвигаться в местах-ловушках, и водителям будут приходить штрафы, что еще больше обозлит автовладельцев и выведет конфликт на новый уровень. Если же камеры будут интегрированы в патрульные автомобили ГИБДД, то подобных проблем не возникнет», — сказал Шкуматов в комментарии «Коммерсанту».

Тем временем эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман отметил в разговоре с изданием, что неясно, каким образом камеры на движущемся авто будут определять скоростной режим на отрезке, который преодолевает автомобиль. В случае с «треногами», считает специалист, это проще понять, потому что они «устанавливаются в местах с заведомо известным скоростным режимом».

На семинаре-совещании в Екатеринбурге присутствовал также вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, который предложил ужесточить правила дорожного движения. По его мнению, необходимо снизить порог допустимого превышения скорости в городах. Сейчас он составляет 20 км/ч, Лискутов выступил за его уменьшение до 10 км/ч, передает «ФедералПресс».

Однако первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что введение наказания за превышение скорости свыше чем на 10 км/ч может привести к дальнейшей коммерциализации штрафов, передает «Российская газета».

По данным МВД России, за первое полугодие 2019 года на территории страны произошло 70151 ДТП, в котором погибло 6763 и получили ранения 90103 человека. Вместе с тем отмечается, что восемь из девяти (88,7%) ДТП произошли из-за нарушения ПДД водителями автомобилей.

«Всего совершено 62229 таких ДТП, в которых погибло 5792 и ранено 82634 человека», — говорится в отчете. В то же время эти показатели ниже данных за аналогичный период прошлого года. Так, по статистике, снизилось количество ДТП на 1,3%, а количество погибших – на 5,4%.