Права для трезвых: водителей проверят на алкоголизм

Для получения водительских прав гражданам России необходимо будет сдать тест на хронический алкоголизм. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения.

Россиянам, желающим получить или восстановить отобранные ранее права, нужно будет сдать кровь на определение маркера — карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Этот маркер указывает на возможный алкоголизм человека.

В случае положительного результата человек будет направлен в наркологический диспансер на дополнительные обследования. Претендента проверят психиатр-нарколог и прочие специалисты, а кроме того — проведут с ним «инструментальные и лабораторные исследования».

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В неоднозначных случаях решение будет принимать врачебная комиссия.

Сейчас сдавать кровь на маркер CDT может направить психиатр-нарколог при выявлении определенных симптомов или синдромов заболевания, противопоказанного для управления автотранспортом.

Согласно приказу Минздрава, психиатр-нарколог при наличии оснований также может направить желающих получить водительские права на анализ мочи. С его помощью можно будет установить, употреблял ли претендент психоактивные вещества: опиаты, кокаин, метадон, барбитураты, каннабиноиды и амфетамин.

Приказ уже принят Минздравом — сейчас его регистрируют в Министерстве юстиции. В пояснительной записке к документу значится, что приказ подготовлен «в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ».

Сейчас для получения водительских прав необходимо пройти осмотр терапевта, офтальмолога, психиатра, нарколога и невролога — если направит терапевт.

Пьяное вождение — одна из главных причин гибели людей на дорогах. Правительство предпринимает меры по борьбе с этой проблемой. В июне вступил в силу закон, ужесточающий наказание для виновников «пьяных» дорожно-транспортных происшествий.

Нетрезвый водитель может потерять права на срок до семи лет, если совершенная по его вине авария причинила тяжкий вред здоровью пострадавшего. Кроме того, наказание предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, а занимать определенные должности нетрезвый водитель не сможет до трех лет. Ранее за совершение такого ДТП грозило наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Если в «пьяном» ДТП погиб человек, то виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. В случае, если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) людей, то его могут посадить в тюрьму на 15 лет.

Новый закон также ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и в метрополитене.

Кроме того, ранее в ГИБДД намеревались потребовать у Минздрава доступ к информации о пациентах, стоящих на учете в наркологических диспансерах. Такая мера, по словам главы управления надзорной деятельности ГИБДД Романа Мишурова, исключит возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан.

«Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», – подчеркнул он.

Глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков поддержал инициативу автоинспекторов.

«Говорят, ГАИ хочет узнать медицинскую тайну, информацию о больном человеке. Госавтоинспекция хочет обладать этой информацией не для того, чтобы использовать ее во вред против людей, зависимых от алкоголя, от наркотиков, страдающих психическими заболеваниями. <...> К сожалению, результаты проверок, проведенных несколько лет назад Генпрокуратурой, показали, что в ряде регионов суммарно несколько десятков тысяч человек имели водительские удостоверения, не имея на это никаких юридических прав, а соответствующие медицинские противопоказания имели место», — рассказал парламентарий.

По данным МВД, в 2018 году лишились прав за пьяное вождение 195 тысяч водителей. Кроме того, суды вынесли свыше 130 тыс. постановлений о лишении права управления за отказ от медицинского освидетельствования.