Банкротам простят штрафы: правительство готовит поправки

Долги по штрафам за нарушение правил дорожного движения спишут россиянам в случае прохождения через личное банкротство. Об этом сообщает «Российская газета».

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Соответствующая инициатива о поправках в Бюджетный кодекс была рассмотрена на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, говорится в публикации. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в свою очередь сообщил, что будет расширен перечень ситуаций, в которых должникам списывают недоимки.

«Процедура банкротства <...> предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», – подчеркнул юрист.

По его словам, при банкротстве происходит жесткий аудит имущества гражданина. С банкрота взыскивают «все возможное» в счет уплаты долгов, освобождая при этом от уплаты оставшейся суммы.

За прошедший год в Российской Федерации были признаны банкротами более 400 тыс. физических лиц. Их освободили от долгов на сумму более 150 млрд рублей.

Ситуация вокруг изменений в области взыскания штрафов за нарушение ПДД в России привлекает внимание общественности и СМИ все больше и больше. За последние пару лет правительство предпринимает множество шагов по изменению действующего автомобильного законодательства, отменяя устаревшие правила и вводя новые меры поддержания порядка на дорогах.

В конце 2018 года газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на собственные источники, что в России хотят ввести упрощенную процедуру взыскания мелких штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Речь идет о штрафах на сумму до 3000 рублей. Исполнительное производство возбуждаться не будет — штраф будет списываться с банковского счета нарушителя «в ускоренном режиме».

В августе этого года стало известно, что российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы ГИБДД в режиме онлайн. Как сообщает НСН со ссылкой на Минтранс, новый сервис предполагается запустить на платформе сайта госуслуг уже со следующего года.

1 июля в пресс-службе председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова проинформировали о внесении на рассмотрение законопроекта, устанавливающего требования к камерам видеофиксации нарушений ПДД.

Как отмечается, свойства и места установки камер будут определяться правительством страны. При этом подобные аппараты должны являться собственностью региона или страны.

В конце июня руководитель административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов предложил расширить права инспекторов ГИБДД. Как сообщает газета «Коммерсант», чиновник предложил дать гаишникам возможность ограничивать водительские права без суда.

«Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может», – отметил Газизов.

Наконец, весной 2019 года стало известно, что ГИБДД создаст базу данных водителей без прав и злостных нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, госавтоинспекция намерена получить доступ к сведениям о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Такая мера, заявляют авторы инициативы, исключит возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан.

В МВД уточнили, что формирование архива данных о злостных нарушителях ПДД «предусматривается в рамках создания открытой цифровой платформы ГИБДД». В ведомстве указали, что «создание указанного ресурса в настоящее время находится на стадии проработки», передает ФАН.

Параметры злостного нарушителя и механизм выхода из базы в ведомстве не огласили.