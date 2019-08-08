44 пострадавших: автобус сорвался с обрыва под Новороссийском

После дорожно-транспортного происшествия под Новороссийском 44 человека были госпитализированы, среди них – 12 детей. Об этом сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения Краснодарского края.

«13 пациентов экстренно прооперированы. <...> Кубанские врачи на всех уровнях продолжают оказание всей необходимой медицинской помощи пациентам», – говорится в сообщении.

Трех человек было решено доставить на операции в Краснодар – в Краевую клиническую больницу №1 имени Очаповского. После стабилизации планируется также перевезти на вертолете санавиации ребенка – в Детскую краевую клиническую больницу.

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Один ребенок пережил клиническую смерть, но врачи смогли его реанимировать, передает ФАН.

ДТП произошло вечером 7 августа в районе поселка Верхнебаканского. Внедорожник Volkswagen Tuareg столкнулся с автобусом Hyundai. От удара автобус перевернулся и сорвался с обрыва. Как сообщает НСН, водитель иномарки пытался обогнать автобус, но не смог.

По данным местных СМИ, автобус принадлежал анапскому санаторию «Эллада». Он упал с высоты примерно в 10 метров. Прибывшие на место ДТП спасатели помогали людям подняться с помощью троса.

В автобусе находились 45 пассажиров и водитель. Авария унесла жизни трех человек – одной женщины и двух детей, ехавших в легковом автомобиле. Водитель внедорожника был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В крови водителя автобуса не обнаружили алкоголя, задерживать его не стали. Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Всего лишь неделю назад на юге России произошло другое смертельное ДТП с автобусом. Пять человек погибли и 18 получили ранения. В третьем часу ночи 2 августа водитель автобуса Ssang Yong, ехавшего из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком Renault.

Как отмечает ГИБДД, за полчаса до столкновения автобус был остановлен сотрудниками дорожно-постовой службы в рамках операции «Сон за рулем». С водителем провели профилактическую беседу, отдыхать он отказался. Полиция рассматривает усталость 59-летнего водителя как одну из возможных причин ДТП.

За несколько дней до этого шесть человек погибли и 10 были госпитализированы после ДТП в Башкирии. Автобус, в котором находились 39 человек, съехал с дороги и опрокинулся – водитель не справился с управлением из-за сильного ливня. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, приведшего к гибели двух и более человек.

3 февраля семь человек погибли и 31 были госпитализированы в результате аварии автобуса в Калужской области. ДТП унесло жизни троих детей и четверых взрослых. Автобус вез детский ансамбль из Ярцево на танцевальный конкурс в Калугу. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Водитель автобуса выжил в аварии и был вскоре задержан сотрудниками полиции. Очевидцы сообщали, что он после аварии начал вытаскивать детей из салона перевернувшегося на обледеневшей дороге автобуса. Проезжавшие мимо автомобилисты стали останавливаться и помогать ему. Многих детей доставили в больницы на частных автомобилях еще до прибытия «скорых».

В апреле в Тульской области после сильного снегопада перевернулся автобус с 40 подростками в возрасте от 14 до 18 лет. В результате ДТП пострадала одна из учительниц, сопровождавших школьников, она отделалась незначительными повреждениями.

По количеству смертей на дорогах Россия занимает первое место в Европе. Несмотря на снижение аварийности, наметившееся в последнее годы, количество погибших в ДТП ежегодно измеряется десятками тысяч. В частности, в 2017 году на дорогах погибли 857 детей и подростков до 18 лет.

Одной из самых страшных аварий стала трагедия в Ханты-Мансийском автономном округе, где 4 декабря 2016 года в столкновении автобуса и грузовика погибли 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Всего жертвами столкновения стали 12 человек, еще около трех десятков получили ранения.

В ходе расследования аварии вскрылись многочисленные грубые нарушения, как при организации перевозки детей, так и в работе государственных органов.