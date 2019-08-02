ДТП с автобусом на Ставрополье: пять погибших

Смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Ставропольском крае унесло жизни пяти человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести. Об аварии сообщает управление ГИБДД по Ставрополью и пресс-служба губернатора края.

«Сейчас известно о пяти погибших, в том числе водитель автобуса. Раненые <…> доставлены в районную больницу», – заявили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в третьем часу ночи с четверга на пятницу на 420-м километре трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь». По предварительным данным,

водитель автобуса Ssang Yong, ехавшего из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком Renault.

Как отмечает ГИБДД, за полчаса до столкновения автобус был остановлен сотрудниками дорожно-постовой службы в рамках операции «Сон за рулем». С водителем провели профилактическую беседу, отдыхать он отказался. Полиция рассматривает усталость 59-летнего водителя как одну из возможных причин ДТП.

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Представитель администрации Центрального автовокзала Волгограда сообщила, что владельцем автобуса является частный перевозчик ИП Барышников из Ставрополья. В рейс автобус не мог отправиться, не пройдя технический и медицинский осмотр, подчеркнула она.

Как сообщает ФАН, на фото с места событий видно, что автобус перевернулся на бок и лежит поперек дороги. Из-за столкновения его переднюю часть разорвало напополам.

ДТП со смертельным исходом происходят в России практически каждую неделю. 18 июля семь человек погибли, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как на 20-м километре автомобильной дороги Кызыл — Эрзин в Республике Тува столкнулись два легковых автомобиля.

По данным НСН, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora. В результате аварии оба водителя и пять пассажиров отечественного автомобиля, среди которых трое несовершеннолетних, погибли.

За несколько дней до этого шесть человек погибли и 10 были госпитализированы после ДТП в Башкирии. Автобус, в котором находились 39 человек, съехал с дороги и опрокинулся – водитель не справился с управлением из-за сильного ливня. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, приведшего к гибели двух и более человек.

3 февраля семь человек погибли и 31 были госпитализированы в результате аварии автобуса в Калужской области. ДТП унесло жизни троих детей и четверых взрослых. Автобус вез детский ансамбль из Ярцево на танцевальный конкурс в Калугу. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Водитель автобуса выжил в аварии и был вскоре задержан сотрудниками полиции. Очевидцы сообщали, что он после аварии начал вытаскивать детей из салона перевернувшегося на обледеневшей дороге автобуса. Проезжавшие мимо автомобилисты стали останавливаться и помогать ему. Многих детей доставили в больницы на частных автомобилях еще до прибытия «скорых».

Локальные СМИ сообщают, что автобус MAN, попавший в ДТП, эксплуатировался около 30 лет. Машина выработала свой ресурс еще 20 лет назад, и его технические характеристики не могли соответствовать современным требованиям безопасности перевозок пассажиров.

Одной из мер, призванных снизить смертность на дорогах РФ, стал проект нанесения на разделительные полосы «шумовой» разметки. Шумовая разметка будет нанесена на участках, где нет возможности установить барьер или тросовое ограждение.

Пересекая «шумовку», автомобиль начинает вибрировать и трястись, что должно «предостеречь водителя от выезда на встречную полосу». Первые подобные участки появятся в качестве пробных на трассах в Центральной России, на Урале и в Татарстане.

Шумовые полосы — это несколько поперечных линий, расположенных друг за другом. Когда на эту выпуклую разметку наезжает автомобиль, водитель чувствует вибрацию и слышит интенсивный шум.