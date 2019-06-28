Выпил, убил, сел: как будут карать пьяных за рулем

Наказание для виновников «пьяных» дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой тяжелые травмы или смерть, стало более жестким. В силу вступил соответствующий закон, подписанный 17 июня президентом России Владимиром Путиным, и опубликованный на сайте «Парламентской газеты».

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Согласно российскому законодательству, закон вступил в силу спустя 10 дней после официальной публикации.

Виновник «пьяного» ДТП может потерять водительские права на срок до семи лет, если совершенная по его вине авария причинила тяжкий вред здоровью пострадавшего. Кроме того, наказание предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, а занимать определенные должности нетрезвый водитель потеряет на срок до трех лет. Ранее за совершение такого ДТП грозило наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, сообщает ФАН.

Если в «пьяном» ДТП погиб человек, то виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. В случае, если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) людей, то его могут посадить в тюрьму на 15 лет.

Новый закон также ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и в метрополитене.

В конце мая Государственная дума приняла в третьем, финальном чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Спустя две недели законопроект одобрил Совет Федерации. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что

фактически депутаты приравнивают наказание за «пьяные» ДТП к уголовной каре за умышленное убийство.

Как сообщает НСН, Пискарев отметил, что «действующие меры ответственности не сдерживают водителей от искушения сесть за руль, будучи нетрезвыми».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что если водитель сел за руль пьяным, то это можно считать преступным умыслом. Поэтому приравнять наказание за такое ДТП к убийству — «справедливо», подчеркнул он.

По словам спикера, каждый год под колесами пьяных автомобилистов теряют жизни более 4 тыс. человек, а более 20 тыс. становятся инвалидами.

«За пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город», — добавил Володин.

В середине апреля Дума приняла законопроект об ужесточении наказания для виновников аварии, скрывшихся с места смертельного дорожно-транспортного происшествия.

«Ужесточение наказания <...> направлено на восстановление справедливости. Те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, сейчас несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь»,

— заявил тогда Вячеслав Володин. Он добавил, что принятие этого законопроекта поспособствует профилактике аварий и дорожной безопасности в России.

Новый закон предусматривает поправки к частям 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Если водитель сбежал с места ДТП, причинив тяжкий вред здоровью пострадавших, то ему будет грозить лишение свободы сроком до 4 лет. Если в аварии погибнет человек, то сбежавший водитель получит от 2 до 7 лет заключения. При гибели двух и более человек скрывшийся с места происшествия виновнику трагедии назначат срок от 4 до 9 лет лишения свободы.

20 мая в Министерстве внутренних дел РФ предложили отнимать у пьяных водителей автомобили. Как пояснили в пресс-службе ведомства, это необходимо закрепить на законодательном уровне. Отмечается, что МВД уже направило предложения в российское правительство.

Этими мерами и инициативами наступление государства на пьяных за рулем не ограничивается: в конце декабря 2018 года РИА «Новости» сообщило, что МВД намерено обмениваться с Минздравом информацией об автомобилистах, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

Как отмечается, такие водители имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем, однако из-за отсутствия информации о заболевании МВД не может своевременно лишить их прав. Однако Минздрав в свою очередь полагает, что такой обмен нарушает право пациента на врачебную тайну.