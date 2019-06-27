«Камеры часто стоят не там, где опасно, а там, где денежно»

Владимир Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать, чтобы подвести человека под штраф, их не нужно.

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«Цель их установки, уважаемые коллеги, – хочу, чтобы и здесь, в этом зале, я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали, – цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей», — подчеркнул глава государства.

Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать, заявил президент.

«В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», — отметил Путин.

«Президент абсолютно правильно говорит.

Это один из немногих моментов, где мы можем сказать, что мы за, поддерживаем на 100% все, что говорит президент», - сказал РИА «Новости» руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Вместе с тем, Канаев отмечает, что частные камеры видеофиксации действительно стали средством заработка и это никто не отрицает.

Похожей точки зрения придерживается и координатор Общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Я президента здесь полностью поддерживаю, все он правильно сказал. Но как сделать так, чтобы нормативно-правовая база начала меняться и эти частные передвижные камеры, которые расплодились в невероятном количестве, чтобы они стояли там, где действительно опасно? Но там, где опасно, они не стоят. Они стоят там, где денежно», - сказал Шкуматов.

В свою очередь, председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что на самом деле запрет на скрытые камеры есть, но не работает.

«Запрещено устанавливать камеры без указания на то, что они установлены. Закон просто надо соблюдать.

Кроме того нужно эти камеры с умом устанавливать. Очень часто камеры устанавливают не в аварийно-опасных места, а наоборот, там, где обгон разрешен. Естественное желание обгоняющего в этой ситуации – как можно скорее обогнать и уйти с полосы встречного движения. Разумеется, он может превысить скорость, и ничего в этом страшного нет. Но как раз здесь устанавливают камеры и ловят такого «нарушителя», — заявил он в интервью НСН.

«В местах же, где обгон запрещен, камер можно часто и не увидеть. То есть смысл тут не в том, чтобы предупредить опасное нарушение, а чтобы его спровоцировать, взыскать штраф с водителя», - пояснил он.

Частниками нечего делать в сфере безопасности дорожного движения, уверен Похмелкин.

«Камеры устанавливают частные структуры. А в бюджет поступает совсем немного денег, основная часть идет на погашение долгов перед коммерческими структурами, которые устанавливают камеры. Это главная проблема.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков и вовсе отметил, что нередки случаи, когда специально подстраиваются ДТП на определенном участке дороги, чтобы потом заявить в ГАИ о необходимости установки камеры именно в этом месте.

Цветков добавил, что иногда водителей могут оштрафовать несколько раз за одно и то же нарушение, так как камеры висят одна за другой.

«Мы давно призываем навести порядок с камерами фиксации нарушений ПДД. Для этого нужно сделать всю систему фото- и видеофиксации государственной, чтобы ликвидировать коррупционные схемы, которыми пользуются частные владельцы. И деньги должны идти в бюджет региона, идти на развитие дорог и безопасности дорожного движения», - добавил Цветков.