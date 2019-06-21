Морская бригада: как защищают Крымский мост

В бригаду Росгвардии, предназначенную для охраны Крымского моста, вошел морской спецотряд, полк войск национальной гвардии РФ, а также оперативные, специальные и патрульные подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, передает РИА «Новости».

«Сформированная бригада особого назначения предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач. Первоочередной задачей является охрана стратегически важного Керченского моста, для этого в бригаде сформирован морской отряд», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения, входящие в состав бригады, будут выполнять служебно-боевые задачи как в Крыму – на Керченском полуострове, так и на Тамани. Кроме того, к осени все четыре катера «Грачонок», предназначенные для охраны Крымского моста, должны будут прибыть в Керчь.

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В марте 2019 года директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи сформирована специальная бригада Национальной гвардии РФ для охраны Крымского моста, сообщает НСН.

«Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада», — сообщил Золотов. По словам генерала, в распоряжении бригады целый арсенал разнообразных средств, предназначенных для предотвращения любой диверсии — как с моря, так и с суши.

Кроме росгвардейцев, Крымский мост охраняют также истребители Су-27 и самолет Ил-38, предназначенный для борьбы с кораблями и подводными лодками. Воздушные суда регулярно патрулируют район вокруг переправы через Керченский пролив.

Кроме того, оба берега пролива защищает разнообразная сухопутная боевая техника, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». На полуострове находятся ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», способные поразить корабли любого класса, вплоть до атомных авианосцев.

Кроме того, Крымский мост охраняется кораблями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России. За переправой из Тамани в Крым наблюдают также с орбиты Земли со спутника «Космос-К».

За безопасностью Крымского моста будут следить также с помощью различных технических новинок. Как сообщает ФАН, представитель холдинга «Росэлектроника» Константин Фурсиков рассказал о сроках сдачи досмотровых комплексов для моста.

«На сегодняшний день срок сдачи объекта, железнодорожного инспекционно-досмотрового комплекса — декабрь 2019 года. Если строительную готовность предоставят раньше, мы готовы к проведению работ», – отметил он.

Приспособления позволят досматривать автомобили, едущие со скоростью до 10 км/ч. Железнодорожные поезда также будут проходить через инспеционно-досмотровые комплексы.

Первые поезда пойдут по Крымскому мосту в начале декабря, а продажа билетов будет открыта за 45 суток до открытия движения, сообщили в руководстве «Крымской железной дороги». Составы отправятся из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.

8 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что поезда по Крымскому мосту могут запустить даже раньше запланированных сроков.

Он отметил, что темпы работ позволяют рассчитывать на ранний запуск. «По железной дороге отставаний по срокам нет. Судя по тем темпам, которые идут, есть вероятность того, что поезда в Крым пойдут раньше срока», — сообщил крымский глава.

Крымский мост был открыт для движения автомобилей президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Произнеся торжественную речь перед строителями моста через Керченский пролив, Путин сел за руль КАМАЗа цвета танго с российскими флажками на кабине и поехал в Крым.

Путин назвал день открытия моста историческим — поскольку «и при царе-батюшке, и в тридцатые годы прошлого столетия, в сороковые, в пятидесятые» возвращались к идее построить мост в Крым — и вот «чудо свершилось». Отметим, что русский император Николай II рассматривал идею проекта моста через остров Тузла в 1903 году, но реализации масштабного инфраструктурного проекта помешала начавшаяся Русско-японская война и революция 1905-го года. Впоследствии мост не удалось построить из-за Первой мировой войны, Октябрьского переворота и Гражданской войны.