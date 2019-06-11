Осталась груда металла: в Подмосковье разбился мотоблогер

В Подмосковье разбился 33-летний Артем Болдырев — российский мотоблогер, известный как Болт. ДТП произошло на 69-м километре трассы М4 «Дон». О гибели мотоциклиста сообщили его друзья, а также представитель байкерского объединения «МотоМосква».

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«Болдырев столкнулся с машиной, которая ехала в попутном направлении. От удара мотоцикл байкера получил серьезные повреждения, а сам он погиб на месте происшествия», — рассказали в «МотоМоскве».

В пресс-службе ГИБДД по Московской области подтвердили информацию о ДТП на трассе «Дон», однако не раскрыли личные данные участников инцидента.

В ведомстве пояснили, что мотоцикл BMW столкнулся с двигавшимся впереди грузовым автомобилем Fiat, в результате скончался мужчина 1985 года рождения.

В Сети появилось видео с места происшествия — на кадрах видно, что от передней части мотоцикла осталась лишь груда металла.

Друг погибшего Евгений Матвеев опубликовал в своем инстаграме последнее видео, которое успел записать мотоблогер. На ролике видно, что он ехал на пассажирском сиденье мотоцикла и управлял им ногами, снимая себя на камеру смартфона. «Это последнее видео Болта, которое он прислал мне в 14:15...», — написал Матвеев.

Позже в сообществах мотоциклистов в Сети появились фотографии с места аварии — на них видно, что стрелка разбитого спидометра застыла на цифре 150.

33-летний Артем Болдырев родился в Уфе, а несколько месяцев назад переехал в Москву. В 2010 году он создал ютуб-канал Moto Nexus, который сейчас насчитывает более 280 тыс. подписчиков. Последний видеоролик – сравнительный обзор мотоциклов Indian Chieftain и Harley-Davidson — Болт опубликовал на канале примерно за час до гибели.

Подписчики в соцсетях выражают соболезнования близким погибшего. «Как жаль что такие светлые и открытые люди уходят от нас так рано! Хоть мы и не были знакомы, я буду помнить о тебе всегда, как о лучшем мотоблогере страны и человеке, который сделал много добра и оказал огромную помощь другим. Земля пухом!» — написал Александр Осминкин.

Некоторые комментаторы, выражая соболезнования, писали, что не удивлены случившимся — Болдырев был известен как любитель опасного стиля вождения.

«Артем покойся с миром. Глядя на твои гонки, всегда думал — когда это случится. Очень жаль, погиб как многие другие байкеры», — сказал Виктор Самойлов.

В прошлом году в России произошли 168 тыс. ДТП — такую статистику в феврале этого года опубликовала ГИБДД. В 2018 году сильно замедлилось — до 0,8% — уверенное снижение аварийности, которое наблюдалось в прошлые годы. Для сравнения: в 2017 году эта цифра составляла 2,5%, а в 2016-м — 5,6%.

В 2018 году на 1,4% увеличилось количество аварий, происшедших по вине пьяных водителей легковых автомобилей, на 6,7% — пьяных водителей грузовиков, на 4,9% — пьяных мотоциклистов. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков пояснил, что рост числа «пьяных» ДТП можно объяснить либо «усилением контроля и ростом выявляемости», либо сокращением штата ГИБДД в начале 2018 года.

«Народ решил, что контролировать движение теперь некому, расслабился и позволяет себе садиться за руль в нетрезвом виде. Я знаю район в Подмосковье, где на 250 тыс. населения осталось четыре инспектора. Это в очередной раз доказывает, что одними камерами контролировать движение не получится», — отметил он.

При этом, по данным ГИБДД, смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%. Согласно Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения», к 2020 году число смертей на российских дорогах не должно превышать 19,9 тыс. ежегодно.

Правительство уже утвердило новый нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» с финансированием в 4,7 трлн рублей до 2024 года. Одной из целей проекта является снижение уровня социального риска в ДТП (числа погибших на 100 тыс. населения) более чем в три раза по сравнению с показателями 2017 года: с 13,6 до 4. Для этого необходимо «объединение усилий органов власти, профессиональной общественности, гражданского общества», считает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

В 2018 году, говорит она, исходя из данных ГИБДД и Росстата, социальный риск был около 12,5, а к концу 2019 года должен быть на уровне 11,7 — иными словами, количество погибших должно сократиться на 1,2 тыс. человек.