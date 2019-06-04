От греха подальше: кому запретят каршеринг

Запрет на использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения собирается ввести ГИБДД. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД РФ Роман Мишуров, передает ФАН.

Реклама

Пользование сервисами каршеринга может быть запрещено для тех водителей, кто регулярно нарушает правила или же хотя бы раз был лишен водительских прав, отметил он. Чиновник отметил, что ГИБДД создаст единую базу данных, которую смогут использовать каршеринговые компании при работе с потенциальными клиентами.

«Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан», — подчеркнул Мишуров. Он добавил, что в базу данных будут заносить сведения как о водителях-россиянах, так и об иностранцах.

По данным Сбербанка России, в 2018 году около 230 тыс. человек пользовались каршерингом. Средняя цена поездки составляла порядка 260 рублей.

Инициатива ГИБДД вызывает сомнения с точки зрения правомерности, заявил в разговоре с НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Это совершенно неправомерно с юридической точки зрения. Санкции для нарушителя правил дорожного движения предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях и им исчерпываются. Если человек отбыл наказание, уплатил штраф или истек срок лишения права управлять транспортным средством, все, потом еще год, и он считается не подвергавшимся административному наказанию», – отметил эксперт.

По мнению Похмелкина, любые другие последствия «неприемлемы и неуместны», а предложения Госавтоинспекции «лежат в антиправовом русле» и не могут быть приняты.

Похмелкин также подчеркнул, что запрет может вызвать рост «черного рынка», на котором будут продавать аккаунты для проштрафившихся водителей.

Есть и другая точка зрения. Глава межрегиональной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян заявил «Известиям», что с ростом числа каршеринговых компаний увеличивается количество неопытных водителей.

«Даже если они не попадают в аварии, то как минимум могут создавать опасные ситуации, повреждать автомобиль — например, задевают столб, когда паркуются», – заявил эксперт.

В январе 2018 года глава департамента транспорта Москвы вице-мэр Максим Ликсутов заявил, что Москва стала одним из европейских лидеров по уровню развития каршеринга.

«Сейчас в Москве работают 12 компаний, предоставляющих услуги каршеринга, для пользователей доступны 4350 машин. Правительство Москвы по поручению мэра будет оказывать поддержку и каршеринговым компаниям, и такси — стимулировать расширение парка», — заявил Ликсутов.

Он отметил, что пользователи каршеринга в 2017 году совершили более 5 млн поездок. По его словам, число регистраций в сервисах краткосрочной аренды автомобиля в Москве к концу 2017 года превысило 1 млн.

В 2017 году по просьбе «Газеты.Ru» популярные в Москве каршеринговые сервисы оценили, с какими проблемами со стороны арендаторов им приходится сталкиваться и какое количество штрафов рассылается нарушителям. Оказалось, что отнюдь не все водители бережно относятся к арендованным транспортным средствам.

Представители сервиса BelkaCar заявили, что в среднем каждый автомобиль каршеринга получает три штрафа за месяц, в 78% случаев штраф приходит за превышение скорости на 20–40 км/час.

В свою очередь в компании YouDrive рассказали, что самым популярным нарушением среди пользователей сервиса является превышение скорости, а самым серьезным — вождение в нетрезвом виде.

«Делимобиль» уверяет, что количество ДТП, которое совершаются на их автомобилях, незначительно. При этом количество выписываемых штрафов по итогам года в компании затруднились назвать. Общая задолженность по неоплаченным штрафам пользователями «Делимобиля» по итогам 2016 года составляла менее 1 млн руб.