Спас собаку: в Челябинске нашелся добрый гаишник

Сотрудник ГИБДД Челябинска Сергей Милюков рассказал, почему остановил поток машин для того, чтобы хромая собака смогла перейти дорогу – это видео, снятое на пересечении улиц Новороссийской и Гагарина в Ленинском районе, стало популярным в Сети, передает сайт «74.Ru».

Реклама

Оказалось, у полицейского 13 лет жила овчарка, и потому сотрудник ГИБДД пожалел бродячего пса. Видео, прославившее его в интернете, ему показали коллеги, но Сергей не придал ему значения и удивлен вниманию к своему поступку, признался сам правоохранитель.

В тот день 39-летний инспектор ДПС находился на дежурстве. Он заметил собаку, когда составлял административный протокол на водителя, нарушившего Правила дорожного движения.

«Не дойдя до патрульного автомобиля, она легла. Передохнув, направилась к проезжей части, где продолжительное время находилась и не могла перейти проезжую часть из-за большого потока транспортных средств. Мне стало жалко её, так как из-за большого потока водители не замечают животных, перебегающих проезжую часть. Я решил дать собаке возможность беспрепятственно перейти на другую сторону дороги», — рассказал Милюков.

По его словам, водители к такому поступку отнеслись с пониманием. Инспектор добавил, что у него самого была собака, которая жила 13 лет — овчарка по имени Ева.

В городском отделении пропаганды ГИБДД говорят, что в поступке своего сотрудника не видят ничего необычного.

«У нас ведь наезды бывают не только на пешеходов, но и на животных, которые не всегда соблюдают Правила дорожного движения.

Возможно, вмешательство нашего сотрудника спасло жизнь собаке и помогло предотвратить дорожно-транспортное происшествие, так что он поступил не только как неравнодушный человек, но и выполнил свой профессиональный долг», — отметил представитель отдела пропаганды городской ГИБДД Андрей Юрин.

При этом в декабре прошлого года Милюков с напарником спас задыхавшуюся девушку. Случай произошел, когда Сергей вместе с коллегой Владиславом Костюкевичем дежурил на въезде в Челябинск. Рядом с ними остановилась легковушка, водитель которой в панике рассказал, что ехал с семьей в гости, когда его дочь внезапно начала задыхаться. Что делать и куда обращаться, мужчина не знал.

«Понимая, что дорога каждая секунда, старший лейтенант полиции Сергей Милюков и лейтенант полиции Владислав Костюкевич тут же связались с дежурной частью и передали информацию о больном», — рассказали тогда в ГУ МВД по Челябинской области.

Один из инспекторов сел в салон и начал оказывать девушке первую помощь, а второй за рулем служебного автомобиля сопровождал машину до ближайшей больницы. Уже через несколько минут легковушка в сопровождении экипажа ДПС подъехала к приемному отделению, на крыльце которого полицейские передали девушку медицинскому персоналу.

«Благодаря быстрым и профессиональным действиям сотрудников полиции, проявленным в нестандартной ситуации, жизнь пассажирки была спасена. Позже водитель прислал в Госавтоинспекцию Челябинска благодарность сотрудникам за спасение дочери», — добавили в главке.

В января нынешнего года сообщалось, что

героический поступок полицейского спас жизнь пожилому мужчине в московском метро.

Кинолог буквально бросился под прибывающий поезд и в мгновение ока уложил упавшего на пути пенсионера в желоб безопасности между рельсами, передает ФАН.

Случай произошел на станции «Пушкинская». Вечером дежуривший на платформе старший сержант Денис Садков услышал крики о помощи. Выяснилось, что на рельсах оказался пожилой мужчина. Пенсионер, как видно, растерялся: не пытался забраться на платформу и не ложился в пространство между путями — а в тоннеле уже были видны огни приближающегося поезда. Не раздумывая, сержант Садков прыгнул на пути, сбил с ног мужчину и вместе с ним упал в спасительный желоб.

Машинист поезда успел начать торможение, но состав все равно накрыл пенсионера и полицейского. Они не пострадали. Кинолог помог мужчине выбраться из-под поезда и вскоре его забрали медики. А Денис Садков, поднявшись на платформу, продолжил дежурить со служебной овчаркой Рено.

Приказом главы министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева сержант полиции Денис Садков был награжден медалью «За доблесть в службе».

В феврале 2017 года сотрудник столичной полиции Алексей Коняев получил спецнаграду за спасение утопающих. Все началось с того, что в районе Ростовской набережной автомобиль упал в реку. На помощь находившейся за рулем девушке и бросился полицейский. Он разбил стекло и вытащил водителя на берег. Помогал ему прохожий — 44-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Шомахов. Его также представили к награде, передает НСН.