Живой щит с детьми: как под Владимиром ловили лихача

Сотрудники ГИБДД во Владимирской области перекрыли трассу М-7 «Волга» автомобилями граждан, чтобы задержать нарушителя. Как сообщает ФАН, пытавшийся скрыться от полиции таксист протаранил «живой щит», его смогли остановить и задержать лишь через 40 минут.

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В момент столкновения в машинах находились люди, следует из видеоролика, опубликованного в интернете. При этом в региональном управлении МВД заявили, что движение было просто перекрыто.

«С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в городе Владимире было перекрыто движение транспортного потока»,

— заявил начальник областного ГАИ полковник полиции Артур Амосов.

Однако местные СМИ сообщают, что в машинах находились даже дети. Пострадавшие в инциденте граждане намерены обратиться в прокуратуру с требованием проверить деятельность гаишников.

Управление Следственного комитета по Владимирской области проводит проверку инцидента. Действия сотрудников ГИБДД изучаются на предмет превышения должностных полномочий — статья 286 УК РФ. Кроме того, в СКР дадут оценку ситуации с задержанием нарушителя и возможного применения насилия к полицейским — статья 318 УК, сообщает НСН.

Водитель автомобиля Skoda Rapid проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться, выехал на встречную полосу и промчался через перекресток на запрещающий сигнал светофора. На дороге нарушитель опасно маневрировал, столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате этих ДТП никто не пострадал.

После тарана «живого щита» нарушитель был задержан лишь спустя 40 минут преследования. Им оказался 29-летний таксист из Волгограда, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за нарушение правил дорожного движения и лишавшийся водительских прав.

У нарушителя не было выявлено признаков наркотического или алкогольного опьянения, отметили в региональном МВД. Причины деструктивного поведения мужчины устанавливаются.

Вскоре полиция опубликовала видео допроса задержанного лихача. Он утверждает, что своих действий в момент тарана не помнит. На вопрос о причинах поведения водитель заявил, что не имеет об этом ни малейшего понятия. В ходе допроса задержанный также сообщил, что автомобиль оформлен на его отца, при этом они являются совладельцами машины, используемой как такси. Документа на право таксомоторной деятельности волгоградец не имел — по его словам, бумага осталась на малой родине.

«Живые щиты» из гражданских автомобилей применялись сотрудниками ГИБДД как минимум дважды за последние несколько лет. В Москве осенью 2014 года гаишники пытались задержать нарушителя, мчавшегося по МКАДу.

Пытаясь остановить подозреваемого, полицейские выставили несколько автомобилей поперек полос, но нарушитель протаранил импровизированный барьер и продолжил движение. Впоследствии он бросил свой автомобиль на обочине и скрылся пешим ходом.

Подобный случай произошел весной 2010 года, также на Московской кольцевой автодороге. В попытке задержать нарушителей сотрудники ГИБДД потребовали у водителей расставить свои машины поперек трассы. Это, впрочем, также не помогло задержать подозреваемых — они протаранили баррикаду и также скрылись, но спустя несколько дней были пойманы.

После инцидента московская ГИБДД принесла официальные извинения водителям, которых привлекли к формированию заслона. ГУВД Москвы после отремонтировало несколько автомобилей, получивших повреждения «на службе».

Еще один «живой щит» был собран сотрудниками ГИБДД из автомобилей граждан в декабре 2013 года в центре Екатеринбурга. Тогда гаишники устроили погоню за черной «девяткой», двигавшейся без включенных фар. Заслон из нескольких автомобилей не помог — нарушитель протаранил машины и поехал дальше. В машинах в этот момент находились люди. Свердловская прокуратура посчитала, что сотрудники ГИБДД не нарушили закон, а, наоборот, спасали автомобилистов от еще более тяжких последствий.

Юрист коллегии правовой защиты автовладельцев Александр Рыбалко ранее заявлял «Газете.Ru»: у водителей есть все основания для того, чтобы обратиться в суд для возмещения ущерба.

«Если будет доказано, что сотрудники ГИБДД совершили противоправные действия и дали указание людям поставить свои машины таким образом, чтобы создать пробку, с сотрудников полиции можно будет потребовать возместить ущерб»,

— подчеркнул Рыбалко.

Он добавил, что действия гаишников в таких случаях противозаконны, поскольку законом о полиции пресечение преступлений возложено исключительно на сотрудников полиции, но никак не на граждан. Тем не менее, согласно закону о полиции сотрудники правоохранительных органов вправе «привлекать граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству».