Шесть погибших: автобус рухнул с большой высоты в Кузбассе

Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты «Распадская» в Кузбассе. Как минимум четыре человека находятся в реанимации. Как сообщает ФАН, автобус на базе грузовика «КамАЗ», перевозивший вахтовиков, улетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

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На опубликованных фото видно, что кабина и кузов автобуса смяты и раскурочены до неузнаваемости.

«Служебный вахтовый автобус <...>, перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет, упав с высоты около 8 метров», — сообщили в Кемеровском региональном управлении Следственного комитета РФ. При этом источник РИА «Новости» сообщает, что автобус упал «с высоты в 40-45 метров». По итогам аварии СКР возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фоторепортаж: В Кузбассе грузовик с шахтерами упал в обрыв, 6 человек погибли __is_photorep_included12171571: 1

Следователи также выясняют, находился ли автобус в исправности, соответствовало ли его техническое оснащение погодным условиям, а кроме того — проходил ли водитель перед поездкой медобследование.

Пострадавшие вахтовики были госпитализированы в отделение травматологии и хирургии Междуреченской городской больницы. В ближайшее время раненых доставят в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, передает НСН.

«Сегодня для нас это трагедия. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы оказать помощь родственникам погибших шахтеров, — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Смертельные аварии с автобусами происходят с печальной частотой. В начале февраля четверо детей и трое взрослых погибли в аварии с автобусом в Калужской области. В результате ДТП на трассе получили ранения 32 человека, 24 ребенка были госпитализированы. Дети ехали на танцевальный фестиваль в Калуге, водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся в кювет.

В конце декабря 2018 года в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли шесть человек. Разбитый автобус перевозил вахтовиков. На трассе столкнулись вахтовый автобус, два бензовоза, «Газель» и легковушка «Нива».

Одна из наиболее крупных аварий на трассе произошла в ноябре 2017 года в республике Марий-Эл. Трагедия унесла жизни 15 человек —по дороге из Йошкар-Олы в Козьмодемьянск пассажирский автобус столкнулся с лесовозом. Сообщается, что маршрутка была переполнена, водитель, совершая обгон, выехал на встречную полосу и был выкинут груженым лесовозом на обочину.

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев рассказал позже на брифинге, что

причиной смертельной аварии стал неудачный маневр водителя пассажирского микроавтобуса.

Местные СМИ, ссылаясь на источники в экстренных службах, сообщали, что находившиеся в автобусе мужчины закрывали при ударе детей своими телами, стараясь спасти их от травм, некоторые из взрослых при этом погибли сами. Вероятно, что одной из причин дорожно-транспортной трагедии стали плохие погодные условия. 16 ноября в Марий Эл был сильный снегопад, температура воздуха составляла -1°С, и на автодорогах была гололедица.

В Кузбассе не редки дорожно-транспортные происшествия, в которых страдают шахтеры. В декабре 2016 года в Кемеровской области в результате столкновения грузового автомобиля Scania и вахтового автобуса King Long один человек погиб и четверо получили ранения. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с вахтовым автобусом одного из предприятий.

От полученных травм 59-летний водитель автобуса скончался. В автобусе находились работники с шахты «Анжерская-Южная».

В ноябре 2011 года девять горняков, по уточненным данным, пострадали во вторник при столкновении грузового автомобиля и автобуса на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. В МЧС отметили, что в автобусе НЕФАЗ находились 25 рабочих с разреза «Черниговский», которые ехали на смену. Столкновение произошло с грузовым автомобилем ГАЗ.