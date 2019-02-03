Автобус или водитель: кто виноват в трагедии под Калугой

Траурная панихида по жертвам дорожно-транспортного происшествия в Калужской области проходит в городе Ярцево Смоленской области. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Смоленскую епархию Русской православной церкви.

«Жители Ярцево приходят к храму в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с цветами и свечами»,

— говорится в сообщении.

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Все погибшие в результате аварии на шоссе в Калужской области были опознаны. Пострадавшие дети и взрослые находятся в больницах региона, родителей раненых детей размещают в гостиницах за счет правительства.

В Калужской детской областной больнице на лечении находятся 17 детей и трое взрослых, еще десять детей и четверо взрослых были госпитализированы в Юхновскую центральную районную больницу. Как сообщают местные СМИ, оперировать пострадавших не требуется, тяжелых травм нет. Наиболее сложный случай — перелом бедра у одной из девочек, но прогнозы врачей позитивные.

Семь человек погибли в аварии с автобусом в Калужской области, из них четверо — дети. В результате ДТП, произошедшего утром 3 февраля, ранения различной степени тяжести получили 32 человека, 24 ребенка были госпитализированы. Дети ехали на танцевальный фестиваль в Калуге — «Жемчужина талантов». Водитель не справился с управлением, автобус улетел в кювет и опрокинулся.

По факту аварии было возбуждено два уголовных дела. Следственный комитет РФ возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» в отношении фирмы-собственника автобуса. Полицейские возбудили дело по статье 264-й – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Водитель автобуса выжил в аварии и был вскоре задержан правоохранителями. Очевидцы сообщали, что он после аварии начал вытаскивать детей из салона перевернувшегося на обледеневшей дороге автобуса. Проезжавшие мимо автомобилисты стали останавливаться и помогать ему. Многих детей доставили в больницы на частных автомобилях еще до прибытия «скорых».

СМИ сообщают, что автобус MAN, попавший в ДТП, эксплуатировался около 30 лет. Машина выработала свой ресурс еще 20 лет назад, и его технические характеристики не могли соответствовать современным требованиям безопасности перевозок пассажиров.

При этом, передает РИА «Новости», почти все пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности, заявил в воскресенье представитель группы ГИБДД России, работающий на месте происшествия. «Большинство пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности», – подчеркнул он.

Кроме водителя, задержан и индивидуальный предприниматель, которому принадлежал перевернувшийся автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

По данным ведомства, владелец автобуса из города Ярцево Смоленской области был задержан в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в ГИБДД заявили, что документы о техосмотре попавшего в ДТП автобуса могли быть подделкой.

Автоэксперт, журналист Олег Осипов в свою очередь заявил, что в случае с аварией в Калужской области не соблюдались правила перевозки детей, передает НСН.

«На российских дорогах надо обеспечить как можно лучшие условия для перевозки пассажиров, в том числе детей. Надо заботиться о том, чтобы на детских перевозках работали профессионалы. С этим сейчас трудно.

Правила ужесточаются, все выше требования к тем, кто сдает экзамены на получение водительского удостоверения, но все меньше от этого толку. Потому что сама система обучения водителей, с моей точки зрения, никуда не годится. Нужно менять ее, в первую очередь», – убежден Осипов.

В апреле 2018 года в Подмосковье автобус, в котором находилось 40 детей, попал в смертельное ДТП. В аварии погиб водитель легковушки, который по предварительным данным, и стал виновником столкновения. От сильнейшего удара автобус опрокинулся в кювет. По предварительной информации, в больницы было доставлено восемь пострадавших, в том числе шестеро детей.

По количеству смертей на дорогах Россия занимает первое место в Европе. Несмотря на снижение аварийности, наметившееся в последнее годы, количество погибших в ДТП ежегодно измеряется десятками тысяч. В частности, в 2017 году на дорогах погибли 857 детей и подростков до 18 лет.

Одной из самых громких аварий стала трагедия в Ханты-Мансийском автономном округе, где 4 декабря 2016 года в столкновении автобуса и грузовика погибли 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Всего жертвами столкновения стали 12 человек, еще около трех десятков получили ранения.

В ходе расследования аварии вскрылись многочисленные грубые нарушения, как при организации перевозки детей, так и в работе государственных органов.