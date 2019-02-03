Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой

До семи человек выросло число погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Калужской области. По словам главы пресс-службы УМВД по региону Натальи Гороховой, погибли четыре ребенка и трое взрослых, передает ФАН.

«В нем [автобусе] находились 45 человек, в том числе 31 ребенок. Спасатели освободили из машины 44 пассажира»,

— заявили в УМВД.

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В перевернувшемся автобусе 32 человека получили ранения и были госпитализированы. Среди тех, кого медики отправили в больницы, сотрудники МЧС насчитали 24 ребенка. Остальным была оказана амбулаторная помощь на месте.

Сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи продолжают работать на месте аварии. Автобус с помощью автокрана подняли и поставили на колеса. Поисково-спасательная операция была прекращена днем 3 февраля.

Фоторепортаж: В Калужской области разбился автобус с детьми __is_photorep_included12161071: 1

Представитель Главного управления МЧС по Калужской области заявил, что автобус ехал по трассе без сопровождения. «По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание», — подчеркнули в ведомстве.

По факту смертельной аварии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело – по признакам ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В свою очередь, полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), сообщает НСН.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали водителя автобуса. Сейчас он проходит медицинское освидетельствование.

ДТП произошло возле населенного пункта Извеково Бабынинского района Калужской области на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. Детский ансамбль «Колибри» ехал на творческий конкурс «Жемчужина талантов». Мероприятие после известий о трагедии отменять не стали — конкурс начался в 7:30 мск и «приехало очень много участников».

Трагический инцидент не остался незамеченным властями. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позвонил после сообщения о ДТП министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

«Дмитрий Медведев позвонил министру Скворцовой, выслушал ее доклад о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области и поручил предпринять все необходимое для оказания им медицинской помощи», — сообщил представитель главы правительства.

Люди гибнут на автодорогах в зимнее время с пугающей регулярностью. Две недели назад восемь человек погибли на трассе Курск-Борисоглебск, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате ДТП автомобили загорелись, по данным местных СМИ люди сгорели заживо.

За неделю до этого в Воронежской области произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. Происшествие случилось на 697-м километре автодороги М-4 «Дон». В аварии столкнулись «КамАЗ», Volkswagen Passat, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander. По предварительным данным, Volkswagen столкнулся с грузовиком, протаранившим в результате три автомобиля. В ДТП погиб водитель Volkswagen, кроме того — пострадали восемь человек, среди них трое детей.

В конце декабря 2018 года в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли шесть человек. Разбитый автобус перевозил вахтовиков. На трассе столкнулись вахтовый автобус, два бензовоза, «Газель» и легковушка «Нива».

Одна из наиболее крупных аварий на трассе произошла в ноябре 2017 года в республике Марий-Эл. Трагедия унесла жизни 15 человек —по дороге из Йошкар-Олы в Козьмодемьянск пассажирский автобус столкнулся с лесовозом. Сообщается, что маршрутка была переполнена, водитель, совершая обгон, выехал на встречную полосу и был выкинут груженым лесовозом на обочину.

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев рассказал позже на брифинге, что причиной смертельной аварии стал неудачный маневр водителя пассажирского микроавтобуса.

Местные СМИ, ссылаясь на источники в экстренных службах, сообщали, что находившиеся в автобусе мужчины закрывали при ударе детей своими телами, стараясь спасти их от травм, некоторые из взрослых при этом погибли сами. Вероятно, что одной из причин дорожно-транспортной трагедии стали плохие погодные условия. 16 ноября в Марий Эл был сильный снегопад, температура воздуха составляла -1°С, и на автодорогах была гололедица.

На следующий день в Марий-Эл был объявлен траур по погибшим.