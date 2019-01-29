«Механизм поборов»: депутаты намерены отменить техосмотр

Депутаты от «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене технического осмотра для личных автомобилей, указано в электронной базе данных ГД. Предлагается внести поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми процедура техосмотра не будет распространяться «на личные транспортные средства (ТС), принадлежащие на праве собственности физлицам и используемые ими исключительно в личных целях, которые не связанны с иной деятельностью», сообщили в пресс-службе думских справороссов.

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Авторы законопроекта ссылаются на статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД. На основе этого они сделали вывод, что «техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения», поскольку по статистике «доля ДТП из-за технических неисправностей автотранспорта не превышает 4%». В то же время более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети, отмечает ФАН.

По словам Миронова, система техосмотра не способствует предотвращению аварий.

«Это лишь механизм поборов с автомобилистов, причем с коррупционным душком», — заявил автор законопроекта. Как отметил глава справороссов, чаще всего процедура техосмотра «чисто формальна, все сводится к покупке символической бумажки». На самом же деле диагностикой неисправностей и ремонтом автовладельцы занимаются самостоятельно, поскольку несут ответственность за эксплуатацию неисправных ТС, обратил внимание он. Миронов считает, что усиление этой ответственности «могло бы стать в дальнейшем альтернативой техосмотру». Таким образом, по его словам, можно решить вопросы безопасности, «не облагая людей данью на пустом месте».

Сейчас от прохождения техосмотра личных автомобилей освобождены владельцы маломощных транспортных средств или не способных набрать скорость движения более 50 км/час. Лидер «Справедливой России» отметил, что инициативу об отмене техосмотра поддержало большинство участников опроса на партийном сайте.

В декабре прошлого года МВД предложило запретить прохождение техосмотра для автомобилей с измененными компонентами. Согласно документу ведомства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед началом процедуры должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства с данными, которые значатся в документе. Если номера не совпадут, оператор должен отказать в услуге заявителю и внести соответствующую запись в единую информационную систему.

«Российская газета» со ссылкой на ГАИ отметила, что похожие требования были и в предыдущих правилах проведения техосмотра. Впрочем, они не были четко прописаны. Нововведение касается в том числе тех водителей, которые заменили компоненты автомобиля после аварии, но забыли внести изменения в регистрационные документы.

В августе прошлого года правительство внесло в Госдуму проект поправок к закону о техническом осмотре и к другим законам, в соответствии с которыми предлагается ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра машины без аккредитации оператора техосмотра. Сообщение опубликовали на сайте кабмина.

Правительство объяснило необходимость такой меры распространившейся практикой продажи диагностических карт без реального проведения техосмотра. Там считают, что такая практика «приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий, обусловленных технической неисправностью транспортных средств».

Другие поправки – предложение о введении фото- и видеофиксации процедуры техосмотра, технических требований к пункту техосмотра, разрешения оформлять диагностическую карту автомобиля в электронном виде.

Также предложили усилить административную ответственность для всех участников системы техосмотра. Если поправки примут, техническим экспертам в случае нарушений можно будет назначить административное наказание в виде дисквалификации. Штраф для водителей, не оформивших диагностическую карту, также будет повышен.

Глава правительства Дмитрий Медведев анонсировал эти поправки 3 августа, назвав их целью борьбу с фальшивыми диагностическими картами автомобилей. «Подготовлен пакет законопроектов, который поможет бороться с выдачей так называемых серых диагностических карт состояния автомобиля. По сути, они никакие не серые, конечно, а просто фальшивки», — подчеркнул он.

Глава правительства напомнил, что при выдаче нелегальных диагностических карт существенно повышается риск для водителей, пассажиров и пешеходов. Он уточнил, что контроль за соблюдением данных правил будет поручен МВД.