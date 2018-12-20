«Правильная идея»: будет ли экзамен по ПДД при замене прав

Идею проверять знания правил дорожного движения (ПДД) через каждые 10 лет при выдаче нового водительского удостоверения поддержал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на вопрос директора одной из ярославских автошкол Сергея Калмыкова, заданный начальнику ГИБДД на Конгрессе автошкол РФ.

Черников предложил «сформулировать» инициативу и подчеркнул, что в случае реализации этого плана экзамены «скорее всего, будут добровольными».

Глава отделения экзаменационной работы ГИБДД Николай Гиляков в свою очередь заявил, что водителей опять ожидают очередные нововведения. Возможен уже в ближайшее время переход на электронные медицинские справки, а также ужесточена процедура выдачи водительских прав категории D.

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Наконец, граждане иностранных государств, получившие вид на жительство в России, могут быть обязаны пройти обучение в отечественных автошколах. Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов назвал эту идею «очень правильной», передает НСН.

«Это пойдет только на пользу, поскольку сейчас огромное количество нелегальных мигрантов, в основном из стран Средней Азии, ездят здесь по своим национальным удостоверениям, которых у них иногда целые россыпи. Проверить подлинность этих прав невозможно, в результате, такие люди фактически не несут ответственности за нарушение ПДД. Безусловно, здесь необходимо наводить порядок, поэтому озвученная мера правильная и давно назревшая. Лучше поздно, чем никогда», – убежден автоактивист.

Кроме того, ГИБДД собирается отказаться от использования заранее известных участнику экзамена маршрутов.

Запланировано также и введение новых упражнений для претендентов на водительские права. На автодроме инструктор будет проверять навыки водителя по заезду в бокс, параллельной парковке, парковке у погрузочной эстакады и развороту в ограниченном пространстве. В «городе» ученикам надо будет продемонстрировать левый и правый повороты, проезд перекрестков, проезд железнодорожного переезда и обгон, сообщает ФАН.

Министерство внутренних дел при этом планирует изменить допустимый возраст для вождения — 16 и более лет для вождения легковых и грузовых машин, 17 и более — для мотоциклов, более 20 лет — для трамваев, троллейбусов и автобусов.

В начале осени в Госавтоинспекции рассказали о новых водительских правах. На задней стороне документа будет размещен QR-код с возможностью сканирования. На лицевой — в правом нижнем углу — будет нарисован значок руля.

Надпись «водительское удостоверение» теперь будет интернациональной — ее продублируют на английском и французском языках. Более того, в удостоверение будет инкрустирован микрочип, оснащенный дополнительными степенями защиты. Верхний и нижний слои пластиковой карточки будут реагировать на лазерные лучи.

Размер государственной пошлины остался прежним — за права нового образца автовладелец заплатит 3000 руб., за свидетельство о регистрации транспортного средства — 1500 руб.

Кроме того, в конце сентября МВД ввело новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Приказ с изменениями вступил в силу 6 октября 2018 года.

Теперь на учет разрешается ставить автомобили с электронными паспортами транспортного средства (ПТС), более того — с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС становится обязательным для всех новых автомобилей.

При этом ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и дальше, но у владельца есть возможность заменить «бумажку» на электронный ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то можно будет получить его дубликат.

13 декабря Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение каких-либо поправок в ПДД. Об этом заявил в разговоре с ТАСС глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

«Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — заявил чиновник.