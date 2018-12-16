«Отличная мишень»: Киев показал багги для военных

В Сети высмеяли новый автомобиль национальной гвардии Украины, кадры с испытаниями которого были ранее опубликованы украинскими военными. Пользователи обратили внимание на то, что бойцы с трудом удерживаются на сиденьях машины из-за полностью открытого каркаса авто, передает ФАН.

Реклама

Кроме того, кузов транспортного средства представляет собой грубо сваренную конструкцию, на которой установлен пулемет. Комментаторы охарактеризовали новую машину как «открытую повозку «суперэкономкласса», которая может стать лишь «отличной мишенью для снайперов».

«Теперь Украина завоюет Африку и Сибирь буквально за полчаса», «Очень удивила незащищенная канистра с бензином в открытом авто — надо очень не любить своих солдат, чтобы выпустить такое», «Багги, без брони, четко для перевозки пушечного «мясца», — также указывается в комментариях.

В октябре нынешнего года командир украинского бронекатера «Кременчуг» Александр Регула похвастался «невидимостью» своего судна перед российским флотом. По словам, его корабль остался незамеченным российскими пограничниками, когда он приближался к Керченскому проливу по пути из Черного моря в Азовское.

Регула выразил уверенность в том, что остаться «невидимым» ему удалось из-за особенной геометрии, покраски катера и радиопоглощающих обводов.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов с юмором воспринял эти заявления и отметил, что если украинский моряк не заметил наблюдения, то это еще не означает, что он действительно прошел незамеченным, передает НСН.

«Когда он еще был в Черном море, не доходя до Керченского пролива, о нем уже знали, и это все глупость, что он там говорит. Он думал свободно пройти и чтобы ему сразу уделили внимание, да в этом абсолютно нет необходимости.

Это ему казалось, что за ним не следят. Это самохвальство и не более того», — указал военный.

Месяцем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история военно-морских сил страны насчитывает более тысячи лет.

Об этом украинский силовик сказал во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр».

По его словам, морская традиция Украины ведет своего начало от похода киевского князя Олега на Византию в 911 году. Это высказывание высмеяли в Москве.

«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! Т.е. ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине. Скоро он сообщит, что история украинских ВВС — тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов», — написал в твиттере член Совета Федерации Алексей Пушков.

Военный эксперт Сергей Ченнык указал, что «исчислять историю ВМФ современного государства, которым себя называет Украина, от византийских времен — это примерно как исчислять историю ВСУ от скифов и батьки Махно».

Чуть ранее «новые» образцы военной техники украинской армии, которые участвовали в параде ко Дню независимости Украины, подверглись критике ведущего украинского телеканала 1+1 Александра Дубинского. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Дубинский заявил, что не понимает, с какой целью подобная техника выставляется на всеобщее обозрение. Он отметил, что якобы новая украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» недоработана,

танки Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган» существуют на вооружении страны в единственных экземплярах, а Т-64 и вовсе сняли с производства еще 31 год назад.

У журналиста возник вопрос, что именно Украина собирается продемонстрировать на параде и на какие нужды уходят деньги с так называемого «военного сбора», выплачиваемого украинцами уже более четырех лет.

По мнению Дубинского, «в этом случае на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga» депутата Верховной рады Сергея Пашинского, который тесно связан с украинским оборонным комплексом. Это будет самым технологичным достижением украинской военной промышленности за последние годы, иронизирует телеведущий.