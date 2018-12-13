«Всех замучили»: ГИБДД ввела мораторий на поправки

Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение каких-либо поправок в правила дорожного движения (ПДД). Об этом заявил в разговоре с ТАСС глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали»,

— заявил чиновник.

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Митрошин подчеркнул, что процесс изменения ПДД «поставлен на паузу». Однако мораторий касается только МВД, добавил он. По словам чиновника, его ведомство не может дать гарантий того, что Минтранс или правительство не решат инициировать собственные поправки к ПДД.

«Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», – отметил Митрошин.

В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Многие автовладельцы даже требуют ввести экстра-курс в автошколах для изучения этих изменений в ПДД.

Начальник ГИБДД Михаил Черников, в свою очередь, заявил, что «баловаться» изменениями в ПДД не стоит, а меняющиеся правила «не доводятся до населения».

«Понятно, что это [информацию о новых правилах] систематизировать практически невозможно, потому что это потребует больших затрат. Может быть, сделать это можно на каком-то информационном ресурсе», — заявил глава ГИБДД, его слова передает ФАН.

В начале осени в Госавтоинспекции рассказали о новых водительских правах. На задней стороне документа будет размещен QR-код с возможностью сканирования. На лицевой — в правом нижнем углу — будет нарисован значок руля.

Надпись «водительское удостоверение» теперь будет интернациональной — ее продублируют на английском и французском языках. Более того, в удостоверение будет инкрустирован микрочип, оснащенный дополнительными степенями защиты. Верхний и нижний слои пластиковой карточки будут реагировать на лазерные лучи.

Размер государственной пошлины остался прежним — за права нового образца автовладелец заплатит 3000 руб., за свидетельство о регистрации транспортного средства — 1500 руб.

Кроме того, в конце сентября МВД ввело новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Приказ с изменениями вступил в силу 6 октября 2018 года.

Теперь на учет разрешается ставить автомобили с электронными паспортами транспортного средства (ПТС), более того — с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС становится обязательным для всех новых автомобилей.

При этом ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и дальше, но у владельца есть возможность заменить «бумажку» на электронный ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то можно будет получить его дубликат.

Как сообщает НСН, в ноябре стали известны подробности нового порядка взыскания мелких штрафов за нарушение ПДД. Процедура упрощенного взыскания штрафов в размере до трех тысяч рублей может быть введена в России уже в 2019 году.

Согласно новой редакции закона «Об исполнительном производстве», штрафы с российских водителей будут взыскивать через их банковские счета без возбуждения уголовного дела. В будущем планируется уведомлять нарушителя через сайт госуслуг или по SMS.

О новом порядке взыскания мелких штрафов ранее сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. По его словам, оповещение будет направляться в банки, и в случае обнаружения счетов с них автоматически будут списываться средства. Однако при этом нарушителю придется заплатить больше, так как в штраф будет добавлен исполнительный сбор.

Наконец, новая поправка к ПДД «завершила эпоху» — МВД подготовило проект постановления кабмина, согласно которому знак «Шипы» больше не будет обязательным. Этот проект согласован с Минтруда, Минтрансом, Минфином и Минэкономразвития.

В 2018 году характеристики автомобиля определяются его конструкцией, весом груза, современными электронными системами торможения. Поэтому сейчас знак «Шипы» уже не позволяет автомобилистам точно сказать, как поведет себя на дороге машина, отмечали в МВД. Особенно это заметно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимы.