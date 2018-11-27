Смертельная авария: что грозит жене начальника полиции

По имеющейся информации, авария произошла 17 октября на Симферопольском шоссе. Женщина, которая находилась за рулем Toyota Land Cruiser, врезалась в минивэн Mitsubishi, который сломался на дороге. В результате ДТП пять пассажиров Mitsubishi погибли, двое получили травмы различной степени тяжести, уточняет ФАН. Травмы получила и сама виновница аварии, но степень их тяжести не уточняется.

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По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, подозреваемой действительно является супруга начальника городского управления МВД. По данным ведомства, расследование дела по факту ДТП ведется на областном уровне. Водителю Toyota предъявили обвинение еще 15 ноября. На данный момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Если ее вина подтвердится, ей грозит до семи лет лишения свободы.

Нередко виновниками ДТП становятся и сами представители правоохранительных органов. В прошлом году 7 октября резонансное ДТП произошло около 14.15 в Ростовской области в городе Шахты на дороге, связывающей центр с поселком Артем. Водитель Opel Astra, которым, по данным местных СМИ, оказался 30-летний сотрудник ДПС из Ростова-на-Дону, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где его машину протаранило такси Chevrolet Lanos, отбросив Astra к отбойнику.

Удар пришелся на правый бок: там на переднем пассажирском сиденье сидела 24-летняя местная жительница Надежда Конухова. Столкновение буквально расплющило переднее кресло.

Девушку госпитализировали в горбольницу с тяжелейшими травмами головы. В медучреждении она впала в кому и в тот же день скончалась в реанимации.

При этом сам полицейский в столкновении получил неопасные для жизни травмы. Рядом с водителем Lanos, работающим таксистом, был пассажир — его знакомый. Таксист получил перелом ноги, а пассажир – вывих таза.

Очевидцы сообщили, что на месте аварии вскоре появились высокопоставленные представители областной полиции. Выяснилось, что страж порядка в момент ДТП пребывал в состоянии алкогольного опьянения, но какая именно доза алкоголя была в его организме неизвестно.

В отношении предполагаемого виновника возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Преступление этого закона карается лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Инцидент прокомментировали в региональном управлении МВД. «В отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка», — сообщили в пресс-службе МВД России по РО изданию «Блокнот Шахты».

«Если будет установлена его вина, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — подчеркнули в ведомстве.

Кстати, местные жители и СМИ окрестили участок, на котором произошло ДТП, «дорогой смерти», потому что на нем регулярно происходят аварии с тяжкими последствиями. И это несмотря на то, что максимальная скорость там ограничена 40 км/ч. Только после трагедии, в которой, предположительно, участвовал полицейский, в районе ДТП появилась установленная на треноге дорожная камера, фиксирующая скоростной режим водителей.

%Еще одна авария с участием сотрудника правоохранительных органов произошла за год до этого 24 сентября. В Подмосковье крупное ДТП унесло жизни четырех человек, том числе годовалого ребенка.

По версии следствия, виновником аварии является 26-летний оперуполномоченный уголовного розыска из Инвантеевки Юрий Иванов.

В ГУМВД заявили, что руководство «жестко и оперативно отреагировало на проступок» оперуполномоченного. Иванова немедленно уволили из полиции по отрицательным мотивам.

По версии следствия, примерно в 7.30 на 41-м километре Ярославского шоссе столкнулись Mercedes и Suzuki. От удара Suzuki вылетел в кювет. В результате погибли трое взрослых пассажиров Suzuki и ребенок 2016 года рождения. Другой ребенок, 2013 года рождения, выжил в аварии, его доставили в больницу. К тому же пострадала пассажирка Mercedes 1970 года рождения.

«Погибли родители ребенка и бабушка. Также погиб грудной ребенок, который, как я понимаю, был у мамы на руках, поскольку кресло в машине было одно», — сообщил телеканалу 360 глава Пушкинского муниципального района Сергей Грибинюченко.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что в момент аварии полицейский был в состоянии алкогольного опьянения и нарушал правила дорожного движения.