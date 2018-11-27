«Евробляхеры» против дальнобойщиков: драка началась

В Волынской области начались драки между протестующими владельцами автомобилей с номерами стран Евросоюза и дальнобойщиками. Это этом заявила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

«На [контрольно-пропускном пункте] «Ягодин» начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Шины палят», – отметила она.

Потасовка произошла, когда один из дальнобойщиков решил проехать вне очереди (митингующие пропускали по три фуры каждые 30 минут). «Евробляхеры» начали бросать в его автомобиль горящие шины. Дальнобойщик попытался наехать на толпу протестующих.

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Вскоре в драку вмешались сотрудники Национальной полиции и помогли разнять конфликтующих.

Одновременно с этим на выезде с Украины образовалась пробка длиной около 300 грузовых фур. Въехать в страну не могут около 50 грузовиков. «Оформлены только два автобуса с детьми», — добавила пресс-секретарь.

Напомним, 25 ноября водители зарегистрированных в Евросоюзе автомобилей начали блокировать пропускные пункты на границе между Украиной и Польшей. Основные протесты развернулись во Львовской и Волынской областях, на КПП «Рава-Русская», «Краковец», «Устилуг» и «Ягодин».

Протестующие требуют от властей объяснений по поводу недавно подписанных президентом Украины Петром Порошенко законов.

В Госпогранслужбе Украины подтверждают, что манифестанты перекрыли пограничные КПП. Кроме вышеуказанных пунктов, заблокированы также «Шегини» и «Угринов» на границе с Польшей, «Солотвино» на румынской границе и «Малый Березный» на словацкой границе.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил два новых закона, легализующих автомобили с европейскими номерами, которые ввозились в страну с нарушением таможенного законодательства.

Закон вводит новую норму – на Украине определяется базовая ставка акцизного налога для легковых автомобилей, прибывших из Евросоюза, и определяет ставки пошлины для автомобилей, оборудованных одним или несколькими электрическими двигателями. Наконец, начал применяться особый стимулирующий механизм для автовладельцев, намеренных растаможить автомобили с понижающим коэффициентом в первые месяцы действия закона.

Кроме того, еще один закон ограничивает количество автомобилей, подлежащих ввозу на Украину без денежного обеспечения. Кроме того, ужесточается ответственность за нарушение таможенных законов. «Это непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто», – отметил глава страны.

Напомним, 20 ноября участники всеукраинской акции протеста перекрыли трассы Одесса — Киев в Одесской области и Киев — Чоп во Львовской области. Они требовали подписать законы, которые легализуют автомобили с европейскими номерами.

Протестующих называют «евробляхерами». Они уже проводили акции и в Киеве, потребовав упростить растаможивание авто с иностранными номерами. Кроме того, автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство страны разрешило полиции проверять автомобили с еврономерами и штрафовать их в соответствии с таможенным законом.

Ряд автомобилистов, чтобы сэкономить при покупке средства передвижения, предпочитает пригонять подержанные машины из-за границы и ездить с европейскими номерами. Такую ситуацию во многом можно назвать вынужденной — из-за отсутствия на Украине нужного количества стабильно работающих автостроительных предприятий.

В итоге чаще всего машины покупались в Польше, Латвии и Литве. Стоимость растаможивания таких ТС на Украине довольно высока: к примеру, за машину старше пяти лет стоимостью $20 тыс. согласно таможенному калькулятору приходится отдать более $6 тыс. Поэтому многие использовали «серые» схемы и провозили ТС на Украину без регистрации, к примеру, через Белоруссию. Полиция — в случае ДТП или преступлений с участием таких авто — испытывала трудности с их розыском и учетом.

По состоянию на начало февраля 2018 года в стране находилось почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тысяч — с нарушением срока пребывания.

При этом, по данным государственной фискальной службы Украины, с начала 2018 года в Украину было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме «транзит», 465,9 тыс. — в режиме «временного ввоза». Основными импортерами новых легковых автомобилей на Украине за первые полгода 2018-го ввезено 35,5 тыс. автомобилей, что принесло бюджету почти 7 млрд грн (порядка 16,6 млрд руб.) таможенных платежей, сообщает ФАН.

В течение 2017 основными импортерами в Украину было ввезено 79,5 тыс. новых легковых автомобилей, из которых оплачено 15,6 млрд грн (около 37 млрд руб.) таможенных платежей. А в течение 2017 года на Украину всего было ввезено 958,5 тыс. машин с иностранной регистрацией.