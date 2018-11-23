Защита для пешеходов: зебру скрестят с лежачим полицейским

Министерство транспорта предлагает изменить пешеходные переходы в России. Как сообщают «Известия» со ссылкой на методические рекомендации к нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», новые переходы должны снизить количество ДТП с участием пешеходов.

Переходы приподнимут над уровнем проезжей части, сделав их более похожими на «лежачих полицейских», при этом в разы более широкими. Водители будут вынуждены снижать скорость перед «зебрами», и благодаря этому наезды на пешеходов тоже должны, в теории, снизиться.

В 2018 году более 30% наездов автомобилей на пешеходов произошли на пешеходном переходе, 12 тыс. человек получили травмы, 600 случаев закончились смертью пострадавших.

Реклама

Одно из резонансных ДТП произошло в городе Энгельсе Саратовской области 4 августа 2018 года, сообщает НСН. Автомобиль, принадлежащий супруге руководителя одного из отделов территориального Следственного управления СКР Аристотеля Ашкалова, сбил двух пожилых женщин на улице Маяковского.

На месте погибла 61-летняя Татьяна Маркова, в больнице от ран скончалась 58-летняя Лариса Козарина. Из видео видно, что автомобиль несколько раз на большой скорости выезжал на «встречку». На кадрах видно, что пешеходов ударом отбросило на несколько метров от «зебры». Водитель скрылся с места происшествия.

Представитель Следкома Екатерина Котлова впоследствии заявила, что за рулем находился не сотрудник СК, а его родственник. Вину вскоре взял на себя брат Аристотеля — Сократ. Отмечается, что на автомобиле числится 9 штрафов за превышение скорости. Сам следователь Ашкалов был впоследствии отстранен от должности.

В последнее время в России происходит большое количество изменений в области правил дорожного движения. В конце сентября МВД ввело новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Приказ с изменениями вступает в силу 6 октября 2018 года, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь на учет разрешается ставить автомобили с электронными паспортами транспортного средства (ПТС), более того — с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС становится обязательным для всех новых автомобилей.

При этом ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и дальше, но у владельца есть возможность заменить «бумажку» на электронный ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то можно будет получить его дубликат.

В Госавтоинспекции рассказали и о новых водительских правах. На задней стороне документа будет размещен QR-код с возможностью сканирования. На лицевой в правом нижнем углу будет нарисован значок руля.

Надпись «водительское удостоверение» теперь будет интернациональной — ее продублируют на английском и французском языках. Более того, в удостоверение будет инкрустирован микрочип, оснащенный дополнительными степенями защиты. Верхний и нижний слои пластиковой карточки будут реагировать на лазерные лучи.

В начале ноября МВД России запланировало отказ от обязательного использования автомобильного знака «Шипы». Опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность, сейчас динамические характеристики движения транспортного средства определяются иными факторами — так полагают инициаторы перемен, сообщает ФАН. Этот проект согласован с российскими ведомствами: Минтруда, Минтрансом, Минфином и Минэкономразвития.

Напомним, сейчас согласно ПДД использование транспорта с зимней шипованной резиной при отсутствии опознавательного знака «Шипы» запрещено. Нарушение правил грозит штрафом в размере 500 рублей или предупреждением.

Кроме того, сейчас в России разрабатывается новая система техосмотра автомобилей. Для каждого транспортного средства предполагается индивидуальная программа. Она будет составляться на основе характеристик автомобиля, а также на его истории – пробеге, страховых случаях, авариях и прочих данных. В результате будет составляться либо хорошая, либо плохая истории – и в зависимости от этого будет меняться стоимость техосмотра.

На историю влияют данные об авариях машины, страховых случаях, пробеге, предыдущих сеансах техобслуживания и отзывных кампаниях. Это нововведение может коснуться российских автомобилистов не ранее 2019 года, а скорее всего и позже — связано это с введением электронных паспортов транспортных средств.