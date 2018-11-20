Гонки на Gelandewagen: стритрейсера прогнали из России

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил «заезд» в столице и уходил от полицейских. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова.

Реклама

Таким образом, суд отказал Маджидову в удовлетворении исковых требований и не позволил ему оспорить решение МВД.

Еще в июле этого года на основе информации о пребывании в Москве иностранцев, причастных к экстремистской деятельности, МВД утвердило решение о нежелательности пребывания Маджидова на территории России. Было признано, что молодой человек представляет угрозу общественному порядку и основам конституционного строя в стране.

По данным следствия, он также агитировал общественность против действующего правительства и правоохранительных органов и не соблюдал законы РФ.

Кроме того, правоохранители выяснили, что отец Маджидова заведомо предоставил ложные сведения при получении им российского гражданства. В результате российские паспорта самого Маджидова, его братьев и отца были признаны недействительными.

Молодого человека признали виновным в нарушении правил въезда в РФ и проживания в стране и назначили штраф в размере пяти тыс. рублей, сообщает ФАН.

Маджидов «прославился» в России тем, что участвовал в гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen и нарушал ПДД, в частности водил машину без прав.

В мае 2016 года компания молодых людей в течение нескольких часов уходила от полиции на машине Руслана Шамсуарова, сына топ-менеджера компании «Лукойл» Азата Шамсуарова.

Двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, на глазах полицейских они грубо нарушили правила ПДД, а когда правоохранители попытались их задержать, стали уходить на машине, разогнавшись до 250 км/ч. Иномарка пересекала двойные сплошные, выезжала на газоны у студенческого общежития МГУ.

При этом участники «заезда» вели видеозапись происходящего и транслировали ее в социальных сетях. На записи слышно, как молодые люди оскорбляют сотрудников полиции и смеются.

Маджидов был за рулем Gelandewagen, вместе с ним в салоне находились сам Руслан Шамсуаров, Виктор Усков, Магомед Тетерашвили и известная уличная гонщица и неплательщица автомобильных штрафов Мара Багдасарян.

Несмотря на то что водитель автомобиля явно грубо нарушил ПДД, сотрудники ДПС ограничились лишь двумя протоколами: за отказ остановиться и за езду без номеров.

Спустя несколько дней начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин заявил, что пора покончить с беспределом «золотой молодежи» на дорогах столицы, и потребовал завести против молодых людей уголовное дело за неповиновение сотрудникам полиции.

Он также сообщил, что необходимо выяснить, почему сотрудники ДПС так мягко обошлись с нарушителями.

После этого СК России возбудил уголовное дело об оскорблении представителей власти и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

При этом Тетерашвили удалось скрыться от правоохранителей. Вскоре сотрудники МВД обнаружили, что молодой человек находится на Северном Кавказе у родственников. Они вылетели на место его предполагаемого местонахождения, но самого беглеца там не застали. Правоохранители побеседовали с семьей подозреваемого и убедили их в том, что ему необходимо сдаться полиции.

Осенью того же года Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ. При этом с них были сняты обвинения в угрозе применения насилия в отношении полицейских. Водителя Маджидова суд полностью оправдал. Тем не менее еще до этого, в июле 2016 года он был лишен водительских прав и приговорен к обязательным работам.

Прокурор требовал назначить реальное наказание для подсудимых в виде лишения свободы от двух лет и больше. Он также отмечал, что Усков совершил преступление, когда уже находился под следствием.

Обвиняемые своей вины не признали. Шамсуаров заявил, что конфликт спровоцировали сами автоинспекторы — якобы они кинули жезл в машину его подруги.

Багдасарян по делу проходила как свидетель, Тетерашвили все же удалось скрыться от следствия.

Кроме того, суд постановил арестовать внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG. Автомобиль был передан в Росимущество, а затем выставлен на торги. Росимущество просило за него 5, 276 млн рублей. Предполагалось, что, если на лот не найдется покупателей, его цена будет постепенно снижаться. Тем не менее в январе нынешнего года стало известно, что машина до сих пор не продана, а цена на нее поднялась до 6, 068 млн руб.

В том же месяце Маджидова вновь задержали в столице в связи с грубыми нарушениями ПДД. Молодой человек попал в ДТП, а когда правоохранители прибыли на место, то выяснили, что его документы были оформлены на другое имя. Осенью 2018 года мировой суд назначил Маджидову десять суток административного ареста за вождение без прав.