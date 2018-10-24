Не простили гибель семьи: активиста МГЕР оставили за решеткой

В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области начались слушания по делу о резонансном ДТП с четырьмя погибшими, фигурантом которого стал 22-летний заместитель руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Ренат Булатов. Вину он признал, поэтому дело рассматривается в особом порядке.

В ходе первого заседания по существу адвокат Булатова Виталий Григорьев предоставил расписки родственников погибших о том, что у них нет моральных и материальных претензий к обвиняемому. Кроме того, представлены расписки о получении денежных выплат родственниками погибших. Их сумма не разглашается.

Примечательно, что ранее они отказывались от предложений со стороны представителей обвиняемого о возмещении материального ущерба.

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В ходе заседания Григорьев попросил суд сделать родителей Булатова общественными защитниками. Прокурор отметил, что такой статус может быть только у одного из родителей. После этого суд принял решение назначить защитником отца — Анвера Булатова. Такая просьба от родителей понятна — общественный защитник имеет право видеться с обвиняемым в СИЗО гораздо чаще, чем родственники.

После предоставленных документов Булатов ходатайствовал о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражей на домашний арест. На этом настаивал и его адвокат, подчеркнув, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Однако защитник потерпевших Эдгар Кармазиновский выступил против этого и заявил, что преступление, в котором обвиняют молодогвардейца обернулось большим количеством жертв. С ним согласился и прокурор.

Суд запросил дополнительные материалы о характеристике личности Рената Булатова с места учебы и работы. После этого суд продлил срок ареста Булатову на шесть месяцев — до 8 апреля, сославшись на то, что обвиняемый может скрыться от следствия или оказывать давление на потерпевших.

На заседании присутствовал председатель регионального отделения «Молодой Гвардии» Василий Селезнев, который пришел поддержать Булатова.

Адвокат потерпевших рассказал местным СМИ, почему родственники, многие из которых живут в Дагестане, согласились на особый порядок рассмотрения дела.

«Очень тяжело ездить так далеко в суд. А тут более упрощенная форма. Несколько заседаний и все», — рассказал Кармазиновский.

По словам родственников погибших, справедливым наказанием для Булатова будет реальный срок, а не условный.

Следующее заседание пройдет 15 ноября.

Напомним, что резонансное ДТП произошло поздно вечером 10 августа в нескольких километрах от хутора Новенький в Среднеахтубинском районе. Семья Перчиевых — муж, жена и две дочки пяти и шести лет — ехали на море в Краснодарский край. Пытаясь совершить обгон, Булатов на отцовском пикапе Dodge Ram с «красивым» номером 111 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб протаранил Honda Accord. От сильнейшего удара иномарка превратилась в груду искореженного металла. Несмотря на то что оба ребенка ехали в детских удерживающих устройствах, все члены семьи погибли — одна из девочек, по словам очевидцев, была еще какое-то время жива, но к приезду медиков скончалась. Водитель Dodge в ДТП не пострадал. После того, как в понедельник стала известна личность водителя пикапа, авария получила огромный резонанс, в том числе в федеральных СМИ. На фоне скандала местная «Единая Россия» приостановила членство Булатова в партии, но до приговора суда не стала его полностью исключать из своих рядов.

При этом волгоградские журналисты выяснили, что отец девочек, Виталий Перчиев, был опытным водителем. В его правах были открыты категории А, В, С, D, М, а водительский стаж составлял 20 лет.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до семи лет. Так как дело рассматривается в особом порядке, Булатову назначат не более 2/3 от этого срока.