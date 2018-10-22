«Это самоубийство»: как спасти пассажиров автобусов

В последнее время в России наблюдается настоящий всплеск аварийности пассажирского транспорта.

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Так в Воронежской области на 525-м км трассы М-4 «Дон» на платном участке автодороги «Объезд села Новая Усмань Новоусманского района» 18 сентября вечером столкнулись два автобуса: Volvo и Neoplan.

Оба автобуса следовали из Москвы. Один в Карачаево-Черкессию, второй – в Ставропольский край. Водитель Volvo остановился на обочине, чтобы проверить работу двигателя. Ему показалось, что в топливной системе есть утечка солярки. Буквально через несколько минут в него въехал Neoplan. Примечательно, что дорога была сухой, а участок трассы освещен.

От сильнейшего удара переднюю часть Neoplan вмяло внутрь. В результате столкновения пять человек погибли, еще 13 были госпитализированы.

Еще одна смертельная авария произошла в Тверской области 5 октября на 24-м км автодороги «Тверь — Ржев» неподалеку от деревни Некрасово Калининского района. Микроавтобус Ford Transit, осуществлявший маршрутную перевозку из Твери в Старицу, выехал на встречную полосу, в результате чего на большой скорости лоб в лоб столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», который ехал из Ржева в Тверь. Спидометр в микроавтобусе застыл на отметке в 98 км/ч.

От сильнейшего удара Ford буквально смял автобус со стороны водителя, а вся передняя часть иномарки превратилась в груду металла. В результате столкновения погибли 13 человек, еще трое человек были госпитализированы с тяжелыми травмами. Эта авария стала крупнейшей по количеству жертв с начала года.

Фоторепортаж: В ДТП под Тверью с участием автобусов погибли 13 человек __is_photorep_included12009433: 1

Еще одно ДТП с большим количеством жертв произошло в Чувашии 11 октября на 647-м км автодороги федерального значения М-7 «Волга» у деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. Водитель самосвала Mercedes-Benz Actros, ехавший из стороны Москвы в сторону Казани, пересек две сплошные и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato с прицепом. На кадрах с места ДТП видно, что микроавтобус лежит на крыше в кювете.

От удара крышу Fiat буквально вмяло внутрь. Прицеп так и остался под передним левым колесом грузовика. Лобовое стекло самосвала выбито, как и фары. Покорежена левая часть кабины и дверь. В результате столкновения погибли 12 человек, еще 8 человек пострадали.

Фоторепортаж: В Чувашии в ДТП с микроавтобусом погибли 12 человек __is_photorep_included12018127: 1

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что причины смертельных ДТП в данном случае разные и для того, чтобы их предотвратить необходимо принимать системные меры для повышения безопасности на дорогах.

«Достаточно сложно сказать, что нужно такого сделать, чтобы эти аварии внезапно перестали происходить. В каждом случае причины разные. В Тверской области водитель по всей видимости заснул. В Чувашии вообще автобус ни при чем – это в него фура въехала. В Воронеже причина столкновения в остановке на скоростной магистрали, что делать категорически нельзя.

Останавливаться на автомагистрали – это вообще самоубийство. Если произошло ДТП, а машина на ходу, то надо скорее куда-нибудь уезжать. Высока вероятность, что в машину может кто-то влететь.

Причины разные и нельзя сказать, что они произошли из-за недостатка регулирования перевозки пассажиров. Единственное, аварию в Тверской области можно было предотвратить при помощи проверки данных с тахографа. В Чувашии отбойник мог бы снизить скорость фуры и смягчить удар. Все это стечение дурных обстоятельств и только системная работа сможет избежать таких аварий в будущем», — считает Шкуматов.

Эксперт так же предположил, что тахографы, работающие в онлайн-режиме существенно могут наладить систему контроля за водителями.

«Следует сделать тахографы, которые смогут передавать данные в онлайне. В век современных технологий можно просто контролировать режим труда и отдыха водителей. Его просто надо остановить и взять распечатку.

Это прошлый век. Есть устройство «Платон», которое передает данные онлайн. Немного его доработать, и проблема будет решена – не нужно изобретать велосипед», — предложил Шкуматов.

Также эксперт раскритиковал меры, которые планируют в Госавтоинспекции для снижения количества аварий на дорогах с участием пассажирского транспорта. В связи с произошедшими ДТП с участием маршруток и автобусов, а также с большим количеством жертв в ГИБДД хотят устроить масштабную проверку перевозчиков по всей стране. Кроме того, с владельцами дорог прорабатывается вопрос об установке нового знака, который ограничит максимально разрешенную скорость для автобусов.

«Я думаю такие меры не помогут. Лобовое столкновение на скорости 90-100 км/час не сильно отличается от столкновения на 80 км/ч. К тому же как проверки помогут защититься от вылетевшей со встречки в лоб фуры?», — заявил эксперт.

Как отмечает Шкуматов, пассажиры так же могут повысить свою безопасность – для этого необходимо всего лишь пристегнуться.

«Это спасает жизнь в подавляющем числе случаев. Кроме того, когда пассажир заходит в автобус, пусть он посмотрит в глаза водителю. Устал он или нет. Бывали случаи, когда водители выезжали в рейс пьяными», — подытожил эксперт.